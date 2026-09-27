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中秋節烤肉完垃圾怎麼丟？回收攻略總整理

▲彰化縣環保局公布中秋烤肉資源分類回收指南。（圖／環保in彰化臉書）

垃圾亂丟最重罰10萬！保護清潔員記得竹籤防護

▲中秋節烤肉的竹籤要記得做防護，避免清潔人員清運時受傷。（圖／記者徐銘穗攝）

中秋節連假進入第三天，許多民眾家中已經堆放不少烤肉後產生的廚餘、瓶瓶罐罐，以及燒到一半的木炭等物品。等到垃圾車恢復收運後，這些烤肉垃圾究竟該怎麼丟才正確？對此，彰化縣環保局就分享了烤肉垃圾完整回收攻略，其中竹籤、瓦斯罐更有著特殊丟法，如果不小心丟錯甚至會導致清潔員受傷，環保局也提醒，未依規定做好分類，也可能面臨1200元以上、10萬以下罰鍰。中秋連假烤肉狂歡後，面對堆積如山的垃圾，正確的分類與丟棄方式至關重要。彰化縣環保局特別提醒，烤肉後會產生許多特殊危險物品，民眾務必謹慎處理。其中，高壓容器必須遵循確認用完、獨立包裝、加註警語並交付資收的四大步驟。而廢棄電池則需要獨立存放後，再交給資源回收車處理。此外，最容易引發意外的木炭灰燼，在丟棄前務必確實澆水熄滅，直到完全冷卻且確認沒有任何火苗殘留後，才能打包交由垃圾車清運，以防在車斗內發生悶燒起火的嚴重意外，完整回收攻略如下：除了食材之外，烤肉常使用的大量容器與器具也需要妥善回收。包含寶特瓶、鋁罐、玻璃瓶以及紙容器等，在丟棄前應先進行簡易的清理，再交付資源回收。至於使用過的烤肉架，請務必先清除上頭殘留的油垢與食物殘渣後，再交給資源回收車處理。最後，針對竹籤、鐵串或是打破的碎玻璃等危險尖銳物品，民眾在丟棄前必須先用厚紙或布料妥善包裹防護，避免第一線的清潔隊員在處理垃圾時不慎遭到刺傷或割傷，共同維護清運作業的絕對安全。環保局最後呼籲，民眾務必依規定做好垃圾分類與清理工作，若未依規範妥善分類，清潔隊將依法拒收，並得依據《廢棄物清理法》處以新台幣1200元以上、10萬元以下罰鍰。而民眾若對回收項目有疑問，可至官網查詢詳細的細分類指引。