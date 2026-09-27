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▲李沛綾發出擁抱陽光照片宣告重生，還透露因家暴而導致中耳內出血、腦震盪暈眩。（圖／翻攝自李沛綾FB）

女星李沛綾在2024年與前夫戴勝利離婚，結束18年婚姻，不料在21日，李沛綾前往台中警局，指控遭到前夫家暴，還在做筆錄時一度情緒太激動過度換氣，讓警方緊急叫救護車送醫。而李沛綾在日前發文透露情況好很多後，今（27）日她表示因家暴造成中耳內出血、腦震盪暈眩，所以只能取消原定行程，並發出擁抱陽光的照片宣告重生，喊話不需要糾結痛苦，「而是要歡喜有人幫我收走垃圾！」李沛綾在今日透露近況，開頭就打了個「重生」，並曬出面向窗外天空的照片，透露是女兒主動說想要幫她拍一張擁抱陽光的照片，讓她感受到也許是新開始。李沛綾指出原本中秋連假要到中國福建演出，但因家暴受傷取消行程，加上中耳內出血、腦震盪暈眩，醫生不建議搭飛機，公司也希望她暫停活動養傷。這段時間不能出門，李沛綾就跟女兒去參加朋友的素烤派對，「看見她玩得那麼開心，我的心也被療癒了。」這也讓李沛綾覺得必須趕快振作，珍惜現在擁有的一切，「別人都可以若無其事的跟女朋友約會吃喝玩樂，我無須在這裡糾結痛苦，而是要歡喜有人幫我收走垃圾！」開心自己跟孩子遠離負能量，讓人生慢慢回到清淨跟美好，並在最後表示療癒最好的方式，就是開心過好每一天。回顧李沛綾遭前夫的家暴事件，她和EMBA同學聚餐後，詢問前夫怎麼沒下車跟同學打招呼，兩人就吵起來，前夫忍不住賞她巴掌，家人還在後座目睹一切。李沛綾因此前往台中警局，指控遭前夫掐脖子、搧耳光，並送醫就診。而目前她已申請保護令並提出相關法律程序，希望生活能盡快回到正軌，重新投入表演工作。