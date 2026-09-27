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明日晚上加開臺馬之星 馬祖返臺航班

國道事故釀車輛回堵

明日各重點壅塞路段與疏導措施

12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口

13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口 高乘載管制

單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費

開放路肩、替代道路、匝道儀控等 ▲明日國道疏導措施。（圖／高公局提供）



中秋節暨教師節連續假期第三天，國5宜蘭-頭城北向路段，目前呈現「紫爆」，車速只剩下10公里/小時。明（28）日為收假日，建議用路人，西部國道北向者若在南部地區可在9時前出發，中部地區則在12時前出發；而國5北向用路人也建議9時前出發，並且蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口將有高乘載管制。另，為因應馬祖旅客收假返台（鄉）需求，新臺馬輪今（27）日晚間基隆港正常開航，28日上午9時由馬祖返臺，並於28日晚間加開臺馬之星馬祖返臺航班，各航班均尚有艙位，可至馬祖海上交通購票系統訂票查詢。今日截至下午五點國道交通量為74.6百萬車公里，預估今日交通量為114百萬車公里，仍在預期範圍。壅塞路段為國1北向新竹系統-湖口、大雅系統-泰安服務區、國1南向大華系統-汐止、國3北向高原-大溪、大山-西濱、南雲-名間、國3南向官田系統-新化系統、國5北向宜蘭-石碇，其餘路段大致正常。今日下午有事故釀車輛回堵、影響車流。下午14時13分在國3北向130公里處發生7輛小客車追撞事故，占用內中線車道，造成後方車流回堵5公里 ；15時16分在國1南向309.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵6公里；16時31分於國3南向344.6公里處發生1小客車及1小貨車追撞事故，占用外線車道，於16時50分排除，造成後方車流回堵5公里。明日預估國道交通量為105百萬車公里，為平日年平均的1.1倍。高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-彰化、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。