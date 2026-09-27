2026年名古屋亞運拳擊名將陳念琴，今（27）日於女子65公斤級8強，以5：0擊敗來自泰國的奧運銅牌Janjaem Suwannapheng，如願挺進4強，確定進帳一面獎牌，她預計將於29日當地時間下午進行4強賽，爭取進入金牌戰機會。

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陳念琴5：0取勝　順利挺進4強

陳念琴是近年中華隊拳擊指標3巨頭之一，在杭州亞運闖進4強奪銅、巴黎奧運也拿到銅牌後，這回再戰亞運，她全力朝生涯首度金牌前進。

陳念琴8強戰上場，就直接遇到巴黎奧運銅牌素萬那彭，首回合陳念琴就取得5：0領先，第2回合則被扳回一城，但第3回合陳念琴持續發力，最終就以5：0拿下勝利。

黃筱雯8強落敗　林郁婷明戰交手北韓強敵

其他拳擊台將，黃筱雯8強落敗，確定無緣獎牌，林郁婷女子60公斤級16強擊敗哈薩克強敵Viktoriya Grafeyeva，順利挺進8強，預計明天對上北韓元恩景。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
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