我是廣告 請繼續往下閱讀

《狸貓換太子》到底演什麼？驚悚宮鬥始末

《狸貓換太子》純屬創作！蔣萬安這樣回

前總統陳水扁女兒陳幸妤婚變，台南民間自發舉辦「鍘美藝術節」幫忙聲援，引發熱議。近日，傳出有人想在台北大稻埕上演《貍貓換太子》戲碼，疑似想暗酸台北市長蔣萬安的身世。對此，蔣萬安今（27）日出席活動時說，各項藝文活動他都尊重。《狸貓換太子》是流傳於明清時期的傳奇故事，內容主要是講述一段宮廷陰謀、忠臣救主及包青天主持公道、母子重逢的精彩歷程。北宋真宗年間，劉德妃與李宸妃同時懷孕。劉德妃擔心李妃生下男嬰會威脅自己的地位，因此收買太監郭槐，用一隻剝了皮的血腥狸貓調包了剛出生的皇子，並命令宮女寇珠將嬰兒扔掉。隨後宣稱李妃產下妖魔，惹得真宗大怒，將李妃打入冷宮。由於寇珠心地善良，不忍殺害皇嗣，在好心太監陳琳協助下，將太子偷偷送出宮外託付給八賢王撫養。後來，因為劉妃自己產下的嬰兒不幸夭折，真宗便下詔將八賢王府的這個孩子，過繼給劉妃，立為太子。雖然歷史上並未真的發生「剝皮狸貓」調包這回事，純屬創作，但劉妃因無子，確實在真宗的安排下，收養了李妃生下的兒子，後立為太子與繼位。但這個故事卻被拿來作為諷刺蔣萬安的戲碼，主要源自於外界長期對他的「蔣家血統真偽」的影射。面對民間的藝文活動，蔣萬安表示，各項藝文的活動他都尊重，那至於對這部戲的看法，他說「可能要問當事人」。