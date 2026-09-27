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▲2026年名古屋亞運棒球項目，韓國隊先發王牌投手郭斌，扛下金牌戰對日本隊的先發重任，前5局無失分送出7次三振。（圖／特派記者朱永強攝,資料照）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目金牌戰今（27）日點燃戰火，由力拚免役的「衛冕軍」韓國隊對決日本武士隊，韓國隊王牌郭斌前6局飆出8K，僅被敲出2安，展現強大壓制力。韓國隊則在2局上先發制人，尹棟熙、文賢彬串聯安打助隊先馳得點。不過日本隊在7局下將比分扳平，也把郭斌打退場，雙方暫時形成1：1平手。昨日日本隊以7：3擊退中華隊，韓國隊9：2大勝中國隊，雙雙取得金牌戰門票。攸關能否獲得免役資格的金牌戰，韓國隊推出王牌郭斌先發，日本隊則是「中1日（休息1天）」左投樋口新掛帥。首局雙方都無分數進帳，2局上韓國隊展開攻勢，尹棟熙率先擊出二壘安打，文賢彬把握得點圈機會，一棒敲出適時安打，助韓國隊先馳得點，取得1：0領先。金智讚擺出短棒，樋口新接到球後選擇傳二壘，二壘審卻判定Safe，讓韓國隊攻佔一、二壘，曺邢宇再擺出短棒護送隊友進佔二、三壘。面對失分危機，日本隊選擇敬遠金周元，讓韓國隊一人出局攻佔滿壘，樋口新穩住陣腳，先三振朴在鉉，再讓金倒永擊出飛球出局，成功止住失血。郭斌前2局展現壓制力，未被敲出安打，另外送出4次三振、1次保送。3局上韓國隊攻勢再起，文保景選到保送、盧施煥敲安，無人出局攻佔一、二壘，不過尹棟熙短打失敗，文賢斌與金智讚也未能建功，韓國隊留下殘壘。3局下郭斌雖然投出保送，仍順利抓下3個出局數，還送出此役第6K，讓日本隊留下殘壘。4局上日本隊率先換投，嘉陽宗一郎登板中繼，讓韓國隊打線無功而返，演出此役首次3上3下。4局下郭斌還以顏色，讓日本隊打者連續敲3個飛球出局，同樣演出3上3下。5局上嘉陽宗一郎雖然被文保景敲安，但對盧施煥、尹棟熙投出三振，中繼2局就飆出4K。5局下水谷祥平從郭斌手中擊出二壘安打，也是日本隊此役首安，面對得點圈失分危機，郭斌穩住陣腳，連續解決3名打者，還送出此役第7K。6局上日本隊換投，渕上佳輝登板，雖然被文賢彬敲安，但連續解決3名打者，讓韓國隊留下殘壘。6局下郭斌續投，賞給日本隊3上3下，外加此役第8K。7局上韓國隊獲得大好得分機會，兩出局後攻佔滿壘，但文賢彬未能把握機會，擊出外野飛球出局，攻勢被渕上佳輝瓦解。7局上韓國隊獲得大好得分機會，兩出局後攻佔滿壘，但文賢彬未能把握機會，擊出外野飛球出局，攻勢被渕上佳輝瓦解。7局下日本隊吹起反攻號角，逢澤崚介、水谷祥平、佐藤勇基串聯安打，不僅將比數扳平，也將用球數破百球的郭斌打退場。趙丙炫登板「拆彈」，連續三振丸山壮史、辻本勇樹，將傷害降到最低。