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▲中鋼集團教育基金會舉辦張正傑輪椅族公益音樂會。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼集團教育基金會舉辦張正傑輪椅族公益音樂會，大提琴家張正傑(左)與大環藝術家楊世豪(右)首次合作走進高雄市立美術館，挑戰大提琴與肢體藝術的力與美極限。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼集團教育基金會舉辦張正傑輪椅族公益音樂會，有130位輪椅族朋友一同欣賞精彩演出，現場氣氛溫馨熱絡。(圖／中鋼集團教育基金會提供)

▲中鋼集團教育基金會舉辦張正傑輪椅族公益音樂會，現場並由高雄榮民總醫院神經復健科主任何正宇、陳眼科診所院長陳遵仁、蔡雅敏皮膚科診所院長蔡雅敏與泌尿科醫師許銘杰等人到場提供健康諮詢，為輪椅族朋友們仔細、耐心的關懷，場面溫馨。(圖／中鋼集團教育基金會提供)

中鋼集團教育基金會於26日下午，在高雄市立美術館雕塑大廳，舉辦張正傑輪椅族公益音樂會，張正傑再度發揮創意，邀集多位藝術家以「極限挑戰」為主題，結合古典音樂、大環藝術及跨界等聯手登台演出，為輪椅族朋友帶來視覺與聽覺饗宴，現場並提供健康諮詢，為輪椅族朋友們仔細、耐心的關懷，場面溫馨。中鋼集團教育基金會張正傑輪椅族公益音樂會，是由中鋼公司行政部門公共事務處處長兼中鋼集團教育基金副執行長孫宏魁主持，高雄市立美術館館長顏名宏、高雄市政府社會局主任秘書陳秀裙、高雄地方檢察署檢察長黃元冠、法務部行政執行分署高雄分署分署長楊碧瑛、主任檢察官陳筱茜、財團法人犯罪被害人保護協會台灣高雄分會主任委員陳保合、高雄市福星身心障礙協會理事長顏大惠，以及大提琴家張正傑、大環藝術家楊世豪等人，與現場逾130位輪椅族朋友一同欣賞精彩演出，現場氣氛溫馨熱絡。中鋼公司行政部門公共事務處處長兼中鋼集團教育基金會副執行長孫宏魁表示，中鋼集團教育基金會與張正傑老師合作多年，今年再度攜手，以古典音樂結合大環藝術，為輪椅族朋友帶來不同以往的藝術體驗，未來也將持續支持相關公益藝文活動，透過音樂傳遞歡笑與正能量。大提琴家張正傑指出，回首輪椅族音樂會舉辦至今，最大的考驗之一就是找尋空間無障礙且適合演出的場域，近三年在高雄市立美術館協助下，輪椅族朋友得以在舒適的室內場域欣賞高水準演出，也讓一年一度的輪椅族音樂饗宴持續舉辦。張正傑並指出，此次輪椅族公益音樂會，並與大環藝術家楊世豪合作，首次將大環特技搬進高美館，挑戰大提琴與肢體藝術的力與美極限，高雄新生代視障鋼琴家黃崇恩也受邀同台，用琴聲傳遞動人力量，豎琴家管伊文帶來浪漫樂章，小提琴家曾婕安則與大提琴展開交鋒，讓演出在古典、跨界與極限挑戰間轉換。高雄市立美術館館長顏名宏說，今年特別運用美術館中庭空間，打破傳統舞台與觀眾席的界線，讓輪椅族朋友能以更貼近演出的方式感受音樂與藝術，美術館不只是視覺藝術的場域，更期待透過不同感官與多元參與，讓藝術真正走進生命、走入社會。高雄市福星身心障礙協會理事長顏大惠說，張正傑輪椅族公益音樂會的表演內容令人驚艷，讓輪椅族朋友能獨享如此高水準的音樂與藝術表演盛宴，非常感謝中鋼集團教育基金會的用心。張正傑輪椅族公益音樂會現場，並由高雄榮民總醫院神經復健科主任何正宇、陳眼科診所院長陳遵仁、蔡雅敏皮膚科診所院長蔡雅敏與泌尿科醫師許銘杰也到場提供健康諮詢，為輪椅族朋友們仔細、耐心的關懷，場面溫馨。