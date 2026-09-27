我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國曼谷近日遭逢連日暴雨，超過48個小時不間斷的降雨，讓曼谷部分地區積水超過60公分，淹水時間甚至來到30小時。讓當地交通大亂，也影響到前往機場的道路交通，許多旅客因淹水無法前往機場，多家航空宣布乘客可免費改票。根據法新社與PBS Thai報導，曼谷過去數日暴雨成災，淹沒民宅與道路，幾乎全市列入災區，泰國氣象部門表示，週四至週日上午期間，曼谷部分地區的降雨量超過330毫米。曼谷都會行政局（BMA）資料，已有近4,900人撤離至避難所，約52,000戶家庭受到洪水影響，當局也因此宣布首都全境進入災害狀態。9月正值雨季高峰，儘管泰國民眾對潮濕多雨的天氣早已習以為常，但幾名曼谷居民表示，今年的情況似乎更加嚴重。住在曼谷郊區普倫巴差空運河（Premprachakorn canal）沿岸的44歲上班族尼爾塞特（Kosin Nilset）表示，「我們家被水淹了大約30個小時」，洪水水位比2011年洪水時還要高。曼谷街道上的行人穿著塑膠雨衣，艱難地涉過混濁的洪水。在部分雜貨店停車場，積水深及膝蓋，居民一邊涉水前進，一邊將物品放在塑膠盆中漂浮攜帶。近5000位民眾進入避難所，曼谷市長西提潘（Chadchart Sittipunt）表示，市內仍有多條道路積水，並在臉書直播貼文中提醒曼谷居民，避免不必要的外出。曼谷都會行政局表示，週一將有數百所市內學校停課。週末期間，部分便利商店的貨架出現商品售罄的情況，居民紛紛搶購生活必需品。總理府呼籲民眾避免恐慌性搶購，並警告哄抬物價屬於刑事犯罪。這場大雨也影響交通狀況，因應曼谷嚴重積水與交通壅塞，多家航空公司已針對受影響旅客推出特別應變措施，包含免費改簽航班與保留機票價值為旅遊金。泰國亞洲航空（Thai AirAsia）與泰亞航X（Thai AirAsia X）允許預訂9月26日至28日往返曼谷航班的旅客，免費改簽一次。新出發日期須在原定出發日期的7天之內，並視機位情況而定。此外，旅客亦可選擇將全額票價轉換為旅遊金，供日後折抵使用。皇雀航空（Nok Air）允許原定9月26日從廊曼機場（Don Mueang Airport）出發的旅客（包含錯過航班者），可在原出發日起30天內免費改簽一次，並免除改簽手續費及機票差額。旅客亦可將全額票價保留為有效期30天的抵用券。泰獅航（Thai Lion Air）針對9月26日至28日期間搭乘國內與國際航班的旅客推出特別措施。若旅客無法於原定起飛前聯繫航空公司，可將機票價值保留為30天有效的信用額度，並於該期限內更改出發日期。泰國航空（Thai Airways）允許9月26日至29日出發的旅客免費改期一次，免收改簽手續費。泰越捷航空（Thai Vietjet）提供9月26日至28日往返蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）的旅客免費更改一次同航線航班。新出發日期須在原預訂日期的7天內，並視機位情況而定。旅客亦可選擇將全額票價保留為有效期180天的旅遊信用金（Credit Shell）。曼谷航空（Bangkok Airways）則呼籲受影響期間出行的旅客預留充足時間前往機場，並在出門前確認交通路況與航班動態。泰國民航局（CAAT）同樣提醒旅客，受惡劣天氣與積水影響，航班行程可能出現延誤或變動，前往機場前請務必預留額外交通時間，並向各航空公司確認最新航班狀態。目前素萬那普機場與廊曼機場仍維持營運。主要的交通受阻情況發生於前往機場的多條主要道路，嚴重淹水與車潮已大幅延長行車時間。建議搭機旅客在出發前持續關注航空公司與機場管理局發布的最新資訊。