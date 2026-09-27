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AirPods 5第一大優勢：同規格反而便宜800元

▲AirPods 5搭配iPhone使用，除了主動式降噪，也支援適應性音訊、通透模式與個人化空間音訊，日常聽音樂功能更加完整。（圖／記者周淑萍攝）

AirPods 5第二大優勢：ANC真的有感 開放式也能安靜下來

▲AirPods 5不用將矽膠耳塞塞入耳道，長時間佩戴少了耳道堵塞的悶脹感，對不習慣入耳式耳機的使用者是一大優勢。（圖／記者周淑萍攝）

AirPods 5第三大優勢：沒有耳塞 戴久更舒服

▲AirPods 5延續開放式設計，售價4490元起，這一代兩種版本都直接加入主動式降噪（ANC），成為升級重點。（圖／記者周淑萍攝）

AirPods 5、AirPods Pro 3差2300元適合誰？

▲AirPods 5（左）與AirPods Pro 3（右）最大差別之一就是佩戴方式，前者採開放式設計，後者則利用矽膠耳塞密合耳道，降噪更強但佩戴感受也不同。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果今年秋季新品幾乎全面升級價格，像Apple Watch Series 12從前代12900元漲至13900元，iPhone 18 Pro也從39900元提高至44900元，不過AirPods 5新機4490元起就直接加入主動式降噪（ANC），若以同樣具備ANC、無線充電的版本比較，AirPods 5更從上一代5990元降至5190元，《NOWNEWS今日新聞》實際體驗後，AirPods 5最有感的三大優勢就在「價格更低、ANC真的有感、開放式久戴更舒服」，對多數日常使用者來說，其實不一定需要直上AirPods Pro 3。AirPods 5今年共有兩個版本，基本版售價4490元、配備無線充電盒版本5190元，兩款都具備ANC，這點和上一代最大的差異相當明顯。2024年AirPods 4推出時，4490元基本版並沒有主動式降噪，想要ANC必須購買5990元版本；今年AirPods 5則直接把ANC下放至4490元入門款，同樣價格多了一項過去必須加價才能取得的核心功能。如果用更接近的規格比較就更明顯：上一代AirPods 4 ANC款售價5990元，具備ANC與無線充電，今年AirPods 5配備無線充電盒版本則是5190元，同樣有ANC與無線充電，新款反而便宜800元。5190元版本另外還首度在開放式AirPods加入耳機柄「滑動調整音量」，開啟ANC後單次播放時間最長5小時，比AirPods 4 ANC版多1小時，充電盒則可使用Apple Watch充電器、Qi及USB-C充電。真正戴上AirPods 5後，最讓人有感的還是ANC。AirPods 5雖然是開放式耳機，沒有AirPods Pro的矽膠耳塞把耳道封住，原本很難期待它有入耳式耳機的隔音效果，不過實際打開ANC後，高鐵上噪音都能明顯被壓低，雖然不是完全消除，但已經是很能被接受的品質。Apple官方數據也顯示，AirPods 5採用全新多孔聲學架構及改良的運算音訊演算法，相較AirPods 4主動式降噪款，最多能再消除50%的外部噪音，也就是ANC效果最高提升約1.5倍。AirPods 5另一項很難從規格表看出來的優勢，就是「舒服」，AirPods Pro 3是入耳式耳機，必須使用矽膠耳塞密合耳道，好處是能提供更完整的物理隔音；但對不喜歡耳道被堵住、戴久容易產生悶脹感的人來說，開放式AirPods反而更容易長時間佩戴。AirPods 5無線充電版售價5190元，AirPods Pro 3則是7490元，兩款價差2300元。實際使用上Pro 3毫無疑問更強，Apple表示AirPods Pro 3的ANC最高可達AirPods 5的3倍，開啟主動式降噪後單次續航最長8小時，另外還有體能訓練用的心率感測，以及聽力測試、助聽器、降低高音量等聽力健康功能。如果平常主要是在辦公室、咖啡廳、走路或一般通勤使用，AirPods 5的ANC已經相當有感；如果又不喜歡耳塞塞住耳朵、經常需要長時間佩戴，那麼AirPods 5反而更符合需求，沒有必要為了更強的ANC硬上Pro 3。反過來說，如果長時間搭捷運、高鐵、飛機，希望徹底隔絕外界噪音那麼AirPods Pro 3才更能發揮2300元價差的價值。