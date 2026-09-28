寶可夢卡牌30週年紀念套組「30th Celebration」近期掀起卡牌市場熱潮，台版與日版市場也呈現不同價格走勢。台灣卡牌業者、CARDOPIA 共同創辦人Andy表示，台版玩家主要是拿來遊玩，收藏需求較低，因此發售後「整盒價格」預估會逐步下降；日版則因供貨、物流與市場需求等因素，目前盒裝價格維持高檔，預期未來會回檔，粉絲不用急著購買甚至買黃牛。
Andy說明，雖然寶可夢卡牌30週年紀念卡牌中文版，在台灣市場除了玩家需求，也存在一定收藏市場，但整體價格波動不像日版那麼明顯，通常產品發售後便會逐漸往下修正，主要原因在於台版採代理商配貨模式，貨量相對固定，商品進入市場後由店家銷售，與日版持續進行大量印刷、追加供貨的模式有所不同。
日版盒價喊6500元 業者曝「盒貴卡不貴」
至於日版寶可夢卡牌30週年產品，Andy強調，日本從9月10日開始陸續發售，但初期供貨並非一次到位，加上物流等因素，使產品進入台灣市場的時間有所落差，目前原價約7000日圓（約新台幣1411元）盒裝產品，在台灣市場仍有新台幣6500元的開價，由於日本當地原價盒裝不容易買到，也因此形成轉賣市場，進一步推高盒裝價格。
不過「盒子貴」不代表「卡片也貴」，Andy分析，本次寶可夢卡牌30週年套組，每盒包含20包，每包都會隨機收錄編號1至30號的經典皮卡丘，其中2包還會有復古金邊寶可夢卡，加上一張保底的AR等級卡牌，在卡片供給量大的情況下，單卡價格反而沒有跟著盒價上漲，目前不少卡片的價格已經相對平穩。
日版後續若再刷 盒價恐回落
Andy也認為，寶可夢卡牌30週年具有特殊紀念意義，日版若持續進行第2刷、第3刷等追加印刷，市場供給增加後，日版盒裝價格仍可能受到影響降低，相較之下，目前台版盒裝價格約2200至2500元，當日版價格居高不下時，也可能讓部分玩家轉而選擇中文版產品。
Andy強調，寶可夢卡牌30週年套組，就是「早買早享受、晚買享折扣」，粉絲們不用擔心自己買不到日版商品，甚至到不明社團找黃牛溢價購買。
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至於日版寶可夢卡牌30週年產品，Andy強調，日本從9月10日開始陸續發售，但初期供貨並非一次到位，加上物流等因素，使產品進入台灣市場的時間有所落差，目前原價約7000日圓（約新台幣1411元）盒裝產品，在台灣市場仍有新台幣6500元的開價，由於日本當地原價盒裝不容易買到，也因此形成轉賣市場，進一步推高盒裝價格。
不過「盒子貴」不代表「卡片也貴」，Andy分析，本次寶可夢卡牌30週年套組，每盒包含20包，每包都會隨機收錄編號1至30號的經典皮卡丘，其中2包還會有復古金邊寶可夢卡，加上一張保底的AR等級卡牌，在卡片供給量大的情況下，單卡價格反而沒有跟著盒價上漲，目前不少卡片的價格已經相對平穩。
Andy也認為，寶可夢卡牌30週年具有特殊紀念意義，日版若持續進行第2刷、第3刷等追加印刷，市場供給增加後，日版盒裝價格仍可能受到影響降低，相較之下，目前台版盒裝價格約2200至2500元，當日版價格居高不下時，也可能讓部分玩家轉而選擇中文版產品。
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