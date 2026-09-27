我是廣告 請繼續往下閱讀

莊競程轟高虹安把市政當兒戲

新竹市府強調：安全第一，避免重演棒球場事件

「2026新竹市城市願景展」原訂下週六（10/3）舉辦，斥資超過3千萬，但因為「場地未取得使照」，新竹市長高虹安宣布延期至12月舉行。對此，民進黨新竹市長候選人莊競程大酸，施政如此荒腔走板，難怪《天下》雜誌連年調查全國縣市首長滿意度，高虹安總是位居最後一名。莊競程指出，市府動支逾3千萬且籌備超過半年的「城市願景展」，竟在距離開幕不到一週前臨時喊卡。高虹安說停辦就停辦，簡直把市政當兒戲，也難怪會挪用學生喝鮮乳與基層體育訓練的費用舉辦演唱會。莊競程認為，場地是市府自己選定、活動是市府主辦、標案也是市府發包，高虹安本人更親自替活動背書。在活動籌備過程，高虹安絕對清楚掌握場地未取得使照的資訊，卻仍大張旗鼓宣布開幕，如今「臨陣脫逃」，是否代表策展內容與執行進度「開天窗」，最終才決定甩鍋「使照」，高虹安應出面向市民解釋清楚。莊競程呼籲高虹安，不能事情順利就當成政績，出了問題就切割廠商、把責任往外推。高虹安該交代的不是展覽何時重辦，而是高虹安近半年來究竟如何決策，竟可連續做出錯誤判斷，以及臨時喊卡是否增加額外成本。高虹安不能出包找理由、責任丟廠商，最後讓無辜的市民來承擔。面對質疑，新竹市府表示，考量城市願景展是對外開放的大型公共展覽，市府必須把參觀民眾及工作人員的安全放在第一位。延期，是為了確保每一位踏進場館的市民都平安；嚴謹，是為了不讓四年前「棒球場無驗收開幕」、最後讓球員受傷、市民買單的悲劇重演！市府團隊也會持續完成展場整備、設備測試及各項安全確認，確保展覽以更完整、安全的狀態與大家見面。