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泰國近期受到豪雨影響，包含曼谷以及鄰近的巴真府（Prachinburi）等地都遭遇罕見洪水災情，位於巴真府的卡賓布里監獄（Kabin Buri Prison）因遭高達 1.5 公尺的淹水淹沒，獄中 350 名犯人等待救援移轉。泰媒khaosod報導，巴真府卡賓布里監獄周邊受到淹水影響，水深約達 1.5 公尺，陸路交通完全中斷，連監獄長都被困於院區內部，因此緊急請求外部支援提供船隻，以協助撤離 350 名犯人至 2 公里外接應的接駁車輛。根據規劃，這批犯人將全數移送至沙繳府監獄（Sakaeo Prison），但目前執行該任務的船隻資源仍嚴重短缺。本次洪災因深夜強降雨引發山洪爆發，暴漲水勢迅速湧入，迫使當地民眾連夜搶搬物資避難。卡賓布里縣縣長表示，洪流已擴散至全縣 14 個鄉鎮，其中擁有百年歷史的一處市場，積水深度甚至已淹沒成人頭頂。此外，鄰近的巴真達堪縣（Prachantakham）災情同樣嚴峻，洪水已淹沒政府行政中心與農貿市場。救援人員只能駕駛越野車涉入深水區田間的民宅，緊急救援受困的病患與高齡長者。