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2026年名古屋亞運桌球賽事今(27)日迎來萬眾矚目的男雙金牌戰。中國組合黃友政與林詩棟以4：2擊退日本組合張本智和與篠塚大登，成功為4強賽落敗的隊友復仇，順利將男雙金牌收入囊中，同時幫助中國隊完成亞運男雙4連霸的壯舉。回顧比賽過程，首局張本智和與篠塚大登展現強烈企圖心，張本智和多次利用反手壓制與前三板搶攻得手，日本組合以11：6先聲奪人。次局中國組合迅速調整，提升單板擊球質量，開局便取得3：0領先，黃友政的前三板與林詩棟的相持球全面壓制對手，以11：4扳回一城。第三局雙方陷入激戰，比分一路拉鋸至Deuce，日本組合在關鍵時刻把握機會，以14：12險勝，大比分取得2：1領先。陷入落後的黃友政與林詩棟展現強大抗壓性，第四局以11：6再次扳平戰局。進入第五局，中國組合徹底掌控比賽節奏，以11：5強勢拿下聽牌優勢。到了關鍵的第六局，日本組合氣力放盡、陣腳大亂，中國組合乘勝追擊，打出懸殊的11：1直接帶走勝利，以總比分4比2粉碎日本隊的奪金美夢。日本組合張本智和與篠塚大登在稍早的準決賽中，才剛在總局數1比3落後、第5局被轟出3比9的絕境下，奇蹟般死裡逃生以4：3大逆轉淘汰另一組中國年輕選手向鵬與溫瑞博。不過黃友政與林詩棟在金牌戰成功頂住日本隊的高昂氣勢，順利為隊友復仇。這面金牌也讓中國桌球隊達成亞運男雙4連霸的霸業。自2006年杜哈亞運香港組合李靜與高禮澤奪冠後（2018年雅加達亞運未設男雙項目），中國隊便再也沒有讓此項目的金牌旁落他國，持續捍衛著在桌球男雙賽場的強大統治力。