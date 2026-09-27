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▲ITZY（如圖）頂著炎熱天氣一連帶來8首、40分鐘的演出，展現滿滿誠意。（圖／記者葉政勳攝影）

KRAZY Music Festival Taipei 昨日起連續兩天在台北市大佳河濱公園盛大舉行，今晚（27日）邀請到南韓女團ITZY演出，一連帶來8首嗨歌展現滿滿誠意。團員們與粉絲一起歡慶中秋節，看著天上的滿月忍不住狂讚：「好美喔！好像漫畫裡的月亮。」久違來台參加拼盤演出，ITZY看到台下的熱情粉絲，開心直呼：「超讚，好幸福！」今日台北天氣超好，ITZY頂著炎熱天氣一連帶來8首、40分鐘的演出，包括〈WANNABE〉、〈Not Shy〉、〈THAT'S A NO NO〉、〈Girls Will Be Girls〉讓台下粉絲們聽了過癮。適逢中秋假期，團員們看著天上的月亮，忍不住讚嘆：「好美喔！好像漫畫裡的月亮。」表示現在韓國也是中秋連假，能夠在台北看到滿月真的好棒。ITZY雖本月初才在台北小巨蛋舉辦演唱會，不過已許久未參加拼盤演出，看到台下粉絲依舊是滿滿熱情，也讓她們開心直呼：「久違了！但大家還是非常歡迎我們。」並問大家說：「各位有想我們嗎？」引來全場大聲回應，ITZY聽了則笑回：「好幸福！」亞洲流行音樂盛典KRAZY Music Festival，由One Pulse Group創立並推向國際市場，在紐約、加州、杜拜等地相繼秒殺完售、萬人朝聖之後，今年首度登陸台北，打造大型戶外亞洲流行音樂盛典。除了邀請到ITZY來台，日前官方也宣布林俊傑今晚將與BAEKHYUN伯賢同台帶來特別的合作演出，還有DPR IAN、KINO、MAX、WONPIL等人氣歌手接力演出。