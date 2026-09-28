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▲《早春晴朗》劇粉列出井柏然18宗罪，登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

陸劇《早春晴朗》讓男女主角井柏然與孫千爆紅，不料劇粉卻延伸到真實世界，不只逼井柏然跟正牌女友劉雯分手，還有人列出他的「18宗罪」，不僅指控井柏然拍戲小動作多、吻戲時伸舌頭，還爆他已跟劉雯結婚2年，卻一直沒有官宣，火速引發熱議。但大批網友則認為幾乎都是劇粉腦補，或是宣傳方面的需要。近日有《早春晴朗》劇粉列出井柏然的18宗罪，還直接登上微博熱搜。內容指出走戲幾乎都是男方主動、小動作多，可以借位卻要親身示範；北京拍戲時沒回家住酒店、拍戲期間參加其他活動，也以名字疊詞稱呼孫千，聽起來非常親密；帶很多貴衣服進組、吻戲時主動伸舌頭、主動關注女方IG，還在收官時於微博發女主角孫千的照片。除此之外，劇迷還控訴井柏然在見面會時，主動背後牽女主角還原劇情，表示孫千想迴避但甩不掉；還有很多未放出花絮，親密尺度未知；片場疑跟女主角換外套穿；熱播期間跟女方一前一後發社群，文案還很曖昧；在劇中紙箱抓手的片段中，井柏然還笑著笑著就貼在女主身上；劇迷還提到井柏然不停更改航班，跟孫千品牌活動坐很遠，故意遮掩看起來想迴避同框；劇迷還爆料井柏然其實已跟劉雯結婚兩年，但都沒有官宣，並在最後補充以上拍劇期間情況，在之前都從未發生過。劇迷列出的這18宗罪，雖然引發高度討論，但大部分人都抱持著不以為意的態度，認為是劇迷自行腦補或是宣傳方面需要，無奈表示：「哇噻，人家演個劇還演出罪來了」、「劇播完了還要求演員繼續維護你的情緒價值？看個劇而已，有必要這麼較真嗎？」、「帶了很多貴衣服進組都是罪了？找碴都沒這麼能找的」、「別太閒了，是恨井柏然還是恨《早春晴朗》這麼火？離譜到家了真是。」