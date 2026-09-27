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週三前維持好天氣！秋老虎發威局部高溫恐飆36度

週四起變天降溫！北東轉雨迎來秋意

▲中央氣象署公布未來一週台灣降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

年度大潮警戒！沿海低窪嚴防局部淹水

好天氣還沒有結束！中央氣象署發布未來一週的天氣預報，中秋與教師節連假的好天氣，後續將一路穩定維持至週三（30日），最高溫度甚至可達 36 度左右。但從週四（1日）起，隨著東北季風逐漸增強，北臺灣的氣溫將略微下降，水氣也會隨之增多。氣象署特別整理了逐日天氣變化與沿海大潮警戒，提醒民眾根據天氣轉變適時調整穿著與出遊行程。從 9 月 28 日至 30 日（週一至週三），全臺各地皆呈現晴時多雲的穩定天氣，僅山區在午後會有零星降雨。秋老虎發威，這幾天白天的感受將偏向暖熱，各地高溫大多落在 32 度以上；其中大臺北、中南部以及南花蓮等局部地區，最高溫甚至可達 36 度左右。氣象署特別提醒民眾，中午前後出門務必做好防曬工作，並多補充水分以避免中暑。到了 10 月 1 日（週四），隨著東北季風逐漸增強，北臺灣的雲量將明顯增多。基隆北海岸、東北部地區及馬祖將率先轉為有零星短暫陣雨的天氣；其他地區則維持多雲到晴，南部地區及其他山區午後仍有局部短暫陣雨。屆時北臺灣的高溫將略降至 30 至 31 度左右，體感不再如前幾日炎熱。緊接著在 10 月 2 日至 4 日（週五至週日），受東北季風持續影響，桃園以北、東半部地區、恆春半島以及馬祖、金門的水氣明顯增加，皆有局部短暫陣雨的機率。此時北臺灣高溫將進一步降至 28 至 30 度，低溫約落在 22 至 24 度之間，早晚感受較涼，白天較為舒適；至於中南部與其他地區，高溫仍維持在 30 至 33 度左右。除了氣溫與降雨的變化，氣象署也發出特別叮嚀。在 9 月 30 日之前適逢年度大潮期間，包含新北至彰化一帶以及澎湖地區，在漲潮期間的水位會明顯偏高。提醒位處沿海低窪區域的民眾，務必特別留意漲潮期間可能發生的排水不易及局部淹水現象，提前做好相關防範措施以保障生命財產安全。