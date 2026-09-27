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▲「鑽石舞台之夜」中秋團圓限定版演唱會今日壓軸找來天王巫啓賢（右二）。（圖／萬星傳播提供）

由胡瓜發起的「鑽石舞台之夜」中秋團圓限定版演唱會，今（27）日繼續在台北國際會議中心登場，胡瓜昨日受訪時坦言聲音沙啞，沒想到老婆丁柔安受訪時透露他一早因喉嚨問題緊急就醫，並進行打針治療「盡量要撐到最後」，展現敬業態度。胡瓜昨日受訪時聲音嚴重沙啞，坦言上台前已經噴了6瓶不同的藥，更笑說：「不曉得待會會不會中毒。」今日丁柔安透露，他因為太認真主持，再加上近期工作滿檔、操勞過度，導致喉嚨明顯出狀況：「前兩個禮拜在外景太累，今天凌晨還在錄節目，他一直忙就胃食道逆流。」透露一早已經就醫、打針吃藥，盡量要撐到最後。胡瓜坦言每次辦演唱會都沙啞，因為壓力真的很大，更為了公益拚命在外跑業務，這次為受贈單位華山基金會募得3台到宅服務車與善款，總計近500萬元，他在謝幕時也忍不住感動拭淚。另外，胡瓜的子弟兵王建騏也首度登上演唱會舞台，年僅20歲的他，與王彩樺演出歌中劇〈為著十萬元〉，他坦言自己不會講台語，在演出前一週收到任務，讓王建騏直呼好緊張，甚至找老師、上網查資料，就怕發音不夠道地。今日壓軸則找來天王巫啓賢，除了演唱〈太傻〉等代表作，他更誠意帶來兩大段8、90年代KTV必唱情歌組曲，超過30分鐘的大秀，讓台下聽得過癮。「鑽石舞台之夜」公益列車從去年2月在北流鳴笛，8月南下台中、今年3月再回到北流，一直到昨、今兩場演出，2年來共計8場演唱會，發起人胡瓜從說學逗唱到找贊助，全程親力親為，感謝每一份愛，也希望在接下來的日子，能持續把溫暖傳遞給更多人。