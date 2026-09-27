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廢死聯盟提告抗議！質疑死刑令准違法

▲黃麟凱於2025年1月16日晚間10時02分許槍決伏法，遺體從台北看守所「生死門」載運至板橋殯儀館。（圖／NOWNEWS資料照）

屬刑事司法範疇！最高行駁回抗告定讞

黃麟凱曾聲請暫時處分遭拒！台灣死囚還有 34 人

死刑犯黃麟凱於 2013 年間在新北市三重殘忍殺害王姓前女友及其母親，經最高法院於 2017 年判處死刑定讞後，已於2025年1月16日晚間正式伏法。這是總統賴清德任內首度執行的死刑案，更是憲法法庭於 2024 年 9 月作出死刑有條件合憲判決後，首宗實際執行的案件。而這場死囚槍決卻引發了後續的法律戰，台灣廢除死刑推動聯盟質疑法務部核准執行的「令准」程序違法，進而提起行政訴訟，不過針對法務部簽署的死刑執行令，廢死聯盟在訴訟中主張，法務部核准執行的「令准」會直接產生剝奪受刑人生命的強烈法律效果，因此在性質上應屬於行政處分，行政法院理當有權進行審理。廢死聯盟進一步指控，黃麟凱在面臨槍決當時，仍有向憲法法庭聲請暫時處分及刑事再審等救濟程序正在進行中，法務部卻依然強行核准執行，此舉不僅涉及違法，更有違憲法法庭的判決意旨，因此提告請求法院確認該執行函違法。面對廢死聯盟的法律攻防，一審台北高等行政法院於今年 5 月底作出裁定。法官認為，刑事案件從初期的偵查、起訴、裁判，一路到最後的執行階段，本質上均屬於刑事司法體系的一環。法務部在收到最高檢察署的陳報後，審查確認無停止執行、再審或非常上訴等事由才決定准予執行，這仍屬於刑事裁判執行程序，而非一般的公法行政爭議。因此，若對死刑執行過程有爭議，應交由刑事法院依《 刑事訴訟法 》尋求救濟，行政法院對此並無審判權。廢死聯盟對此結果不服提起抗告，但最高行政法院審理後完全認同原裁定見解，最終於9月24日正式駁回抗告，讓這場針對黃麟凱死刑令准的行政訴訟就此落幕。回顧黃麟凱生前的法律動作，他為了求生，確實曾向憲法法庭聲請暫時停止執行，並主張死刑的行使應嚴格限於最嚴重犯罪，且必須符合最嚴密的正當法律程序。不過，憲法法庭後續審理認定，由於當時並沒有相關的本案繫屬，該項暫時處分的聲請並不符合法定要件，因此直接裁定不受理。隨著黃麟凱正式伏法，加上後續有兩名死刑犯在監獄內因病身亡，根據統計，目前全台待執行的死刑犯人數已降至 34 人。