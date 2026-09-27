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連2屆排名第4 張博雅坦言很可惜

想把壓力變動力 卻意外受傷影響表現

跟上一屆比心態更好 張博雅：所以我不氣餒

▲張博雅亞運決賽跑出13.17秒排名第4，距離獎牌只有一步之遙，賽後受訪時坦言很不甘心，不斷說「好可惜！真的好可惜！」，當被問到是否因為外界關注感受到更大壓力時，她坦言希望能把壓力變成動力。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運女子跨欄100公尺決賽今（27）日登場，張博雅決賽跑出13.17秒排名第4，距離獎牌只有一步之遙，賽後受訪時坦言很不甘心，不斷說「好可惜！真的好可惜！」，當被問到是否因為外界關注感受到更大壓力時，她坦言希望能把壓力變成動力，「可能我就是太想做好，反而就亂這樣，回去要再調整自己心理方面的部分。」張博雅昨日預賽分組第2晉級今日決賽舞台，最終排名與上屆杭州亞運一樣都是第4，她坦言很不甘心，「後面不知道第幾個欄，我的手跟腿有撞到，我整個失速偏向右邊，然後就往上跳不是往前，然後速度就加不上去，好可惜。」「比賽就是這樣，誰過欄留得好，就誰有機會。」張博雅透露給自己太壓力，教練也一直在賽前希望她能夠正向面對，「我是正向無比啊，結果還是…不知道該怎麼講，只能說真的好可惜。」「老師跟我說，不要管人家講什麼，因為外界的期待很高，就會給自己壓力。但老師就叫我不要聽外界的聲音，就專心自己就好了，可是我可能真的多少有被影響，我覺得心理真的是很重要的一個因素。」張博雅透露有受到壓力影響，「可是我一直想要把這壓力變成動力，可能在撞欄架上，就是在試跨的時候可能就有點緊張一些。」張博雅隨後也透露，自己8月初腰受傷，有將近一個月沒有跑護欄， 「因為怕大家擔心，所以都沒有說。但我覺得這也不會是影響比賽表現的理由，上戰場是一樣的天氣、一樣的跑道，大家都一樣，所以沒有藉口，就收拾下一次再來，反正我還年輕（笑）。」回顧與上一屆的心態差異，張博雅表示，「我覺得跟上一屆比心態更好，上一屆可能起跑的時候就輸，現在是到後面輸，那我下一次就不會輸了（笑），就是給自己這樣鼓勵。」上一屆預賽跑完是很驚喜，因為我很新鮮，也不認識其他選手，所以那時候進決賽還拿到第四名的時候，可能也可以說是意外吧，不然第五名，因為一個失誤。」「跟這次相比比較有落差，是因為我已經有已經有預期也有準備，也覺得很有機會，然後又是第4名。但不氣餒，比賽就是這樣，下一次再來。」除了張博雅之外，中華隊其餘多位戰將征戰其他項目，葛吳諺明男子200公尺決賽、跑出21秒02、排名第7，謝元愷、林翊凱男子110公尺跨欄決賽，分別排名第4、6。