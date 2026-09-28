中央氣象署表示，周三（9月30日）前全台仍晴到多雲、高溫炎熱，大台北氣溫可能飆到36度，周四（10月1日）東北季風增強，水氣增加，桃園以北、東半部及恆春半島轉有局部短暫陣雨，氣溫也將下降；此外，關島附近熱帶擾動持續醞釀，後續發展仍待觀察。
今天天氣：白天高溫飆36度 全台多雲到晴
9月28日今天的天氣，各地多雲到晴，白天高溫32至35度，臺北盆地、花蓮縱谷、中南部內陸地區有局部36度左右高溫發生的機率，感受偏熱，中午前後紫外線偏強，容易達過量或危險等級，外出請注意防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫普遍在23至25度。
今天空氣品質
良好：高屏、宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉、澎湖
橘色提醒：馬祖、金門
環境部提及，環境風場為西南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：全台多雲到晴 午後山區零星陣雨
9月29日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
一周天氣：東北季風周四報到 熱帶擾動醞釀中
氣象署提及，周四一直到10月6日、10月7日新一波東北季風開始逐漸增強，台灣周邊環境水氣明顯增多，迎風面基隆北海岸、桃園以北、東半部、恆春半島將陸續轉為有局部短暫陣雨的天氣，中南部上午多雲到晴，但午後南部、各地山區仍有局部短暫陣雨發生機率，出門在外建議隨身攜帶雨具備用。
此外，關島附近海面依舊是適合低壓發展的環境，加上周二、周三開始，北方高壓減弱，釋放出低壓發展的空間，因此會有熱帶擾動在內部消消長長，是否進一步發展為颱風還有待觀察。
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9月28日今天的天氣，各地多雲到晴，白天高溫32至35度，臺北盆地、花蓮縱谷、中南部內陸地區有局部36度左右高溫發生的機率，感受偏熱，中午前後紫外線偏強，容易達過量或危險等級，外出請注意防曬並多補充水分，而夜晚清晨各地低溫普遍在23至25度。
良好：高屏、宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉、澎湖
橘色提醒：馬祖、金門
環境部提及，環境風場為西南風，西半部風速較弱，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
明天天氣：全台多雲到晴 午後山區零星陣雨
9月29日明天的天氣，氣象署說明，各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。
氣象署提及，周四一直到10月6日、10月7日新一波東北季風開始逐漸增強，台灣周邊環境水氣明顯增多，迎風面基隆北海岸、桃園以北、東半部、恆春半島將陸續轉為有局部短暫陣雨的天氣，中南部上午多雲到晴，但午後南部、各地山區仍有局部短暫陣雨發生機率，出門在外建議隨身攜帶雨具備用。
此外，關島附近海面依舊是適合低壓發展的環境，加上周二、周三開始，北方高壓減弱，釋放出低壓發展的空間，因此會有熱帶擾動在內部消消長長，是否進一步發展為颱風還有待觀察。