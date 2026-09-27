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2026年名古屋亞運桌球賽事迎來最終高潮，在女單金牌戰的中國隊「內戰」中，王曼昱歷經6局激戰，最終以4：2力退世界排名第1的隊友孫穎莎，不僅收下個人在本屆亞運的第2面金牌，更是繼2018年雅加達亞運後，時隔8年再度登頂亞運女單最高榮耀。同時，這面金牌也宣告中國桌球女隊在亞運女單項目完成史無前例的8連霸壯舉。這場備受矚目的金牌戰，兩位國乒女將毫無保留。比賽開局王曼昱率先發難，以11：8、11：9連下兩城取得2：0領先。陷入劣勢的孫穎莎在第3局展開反撲，提升擊球質量與防守反擊成功率，雙方一路拉鋸至Deuce，孫穎莎以13：11驚險扳回一城。第4局王曼昱穩住陣腳，以11：9再度拿下聽牌優勢。不過孫穎莎展現強大韌性，在第5局以11：4強勢輾壓，將戰線延長。進入關鍵的第6局，雙方火力全開、比分緊咬，最終王曼昱在Deuce激戰中頂住高壓，以15：13拿下致勝局，總比分4比2粉碎了孫穎莎的衛冕夢。隨著王曼昱順利摘金，中國桌球女隊也延續了在亞洲賽場的絕對統治力。回顧亞運桌球歷史，自1998年曼谷亞運由王楠奪冠以來，歷經張怡寧（2002年）、郭躍（2006年）、李曉霞（2010年）、劉詩雯（2014年）、王曼昱（2018年）與孫穎莎（2022年），直到本屆王曼昱再度封后，中國隊已連續8屆將亞運女單金牌收入囊中，完全制霸亞洲桌壇。