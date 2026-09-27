我是廣告 請繼續往下閱讀

柚子果皮下場大不同！各縣市分類標準一次看

▲部分縣市將柚子皮視為「軟果皮」，民眾可以直接將其當作廚餘回收。（圖／翻攝回收百科）

柚子皮別急著丟！農糧署推四大神級再利用法

▲農糧署曾分享柚子皮再利用方式，透過簡單加工，就能將柚子皮變身成實用的生活用品。（圖／農糧署）

中秋連假期間，許多家庭都會買上幾顆柚子應景，不過吃剩的柚子皮究竟該當作一般垃圾還是廚餘處理，往往讓人相當困惑。事實上，台灣各縣市對於柚子皮是不是硬質果皮的定義大不同，也讓它在部分縣市會是廚餘，但有些縣市則成為一般垃圾。若不小心丟錯了，很可能會違反《 廢棄物清理法 》規定，最高將面臨新台幣 6000 元的罰鍰。然而，柚子皮在各縣市的認定上卻有著截然不同的標準。部分縣市將柚子皮視為「軟果皮」，民眾可以直接將其當作廚餘回收，這包含了新北市、宜蘭縣、桃園市、台中市、台南市、高雄市以及金門縣。相反地，新竹市與苗栗縣的環保單位則是將柚子皮嚴格歸類為「硬質果皮」，民眾在處理時必須將其丟入一般垃圾車中。因此，在丟棄柚子皮前，務必先確認所在縣市的最新規範，以免不小心受罰。除了丟進廚餘桶之外，柚子皮其實還有不少用途。農糧署過去曾分享相關再利用方式，透過簡單加工，就能將柚子皮變身成實用的生活用品。農糧署指出，柚子皮可以製作天然蚊香，因為柚子皮白色部分能助燃，綠色部分能驅蚊，將皮剪成細絲後，再曬至完全乾燥，乾燥後會變為黃褐色，就可以點燃當作蚊香使用了。柚子皮第二種用途，則是變身成健康烤肉醬，材料有柚子果肉1/2顆、梨子1/4 、洋蔥1/4顆、蒜頭3顆、蔥段1根、醬油膏100毫升、味醂30毫升、米酒1大匙、蜂蜜1/2小匙、香油1小匙，製作方式則先將食材切成小塊，以果汁機等攪打均勻即可。第三種用途，柚子皮還可以當作天然洗碗精，油膩餐具立馬可以洗乾淨，「柚子皮去除白色部分，綠色部分切成小段，放進玻璃瓶倒入75%酒精，蓋過柚子皮，靜置一週，將柚子皮過濾，就是柚子萃取液了」，調配比例則為柚子萃取液1：椰子油起泡劑1：水3，即可獲得超天然柚子香氣洗碗精。最後則是丟進浴缸泡澡，農糧署表示，先將柚子皮洗乾淨，表皮畫上幾刀，讓皮內的精油容易釋放，丟進浴缸內放熱水泡澡，不僅能放鬆身心，還能促進血液循環，使疲累一掃而空。