幫助中華隊拿到本屆第3金，不僅是台灣亞運36年來，第一位在跳高項目中奪牌的選手，更終結田徑項目亞運60年來1金難求的金牌荒，成為史上第2位田徑項目奪金好手。

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傅兆玄是跳高一哥 亞運奪金譜寫個人紀錄

最終傅兆玄靠著2.25公尺第一次就成功，印度選手則為第2次，傅兆玄因而收穫金牌。

廖學松1990年跳高奪銅 如今被傅兆玄打破

2026年名古屋亞運，台灣新生代跳高好手傅兆玄在男子跳高決賽項目中，最終以一次過的2.25公尺，獲得男子跳高金牌，傅兆玄是台灣新生代跳高好手中的代表人物，2023年世大運、2025年德國萊茵魯爾世大運中，皆以2.25公尺奪下男子跳高銀牌，成為台灣歷史上首位連續兩屆世大運都在跳高項目摘銀的選手。來到層級更高的亞運戰場，傅兆玄表現依舊傑出，2.10、2.18、2.20、2.22公尺都過關，2.25公尺更是一次過，後續與印度好手一起挑戰2.28公尺，兩人嘗試3次都失敗，中華隊自1990年回歸亞運後，首屆廖學松就拿到跳高銅牌，至今仍是中華隊跳高歷史上唯一一面獎牌，如今傅兆玄不僅成為史上第2人，還是田徑史上第2位奪金的選手，僅次於1966年曼谷亞運的十項全能好手吳阿民，傅兆玄本屆表現注定被載入史冊。