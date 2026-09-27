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韓國天團BIGBANG近期舉行巡演《XX : COSMOS World Tour》，昨（26）日進行到英國倫敦，再度吸引大批粉絲到場朝聖。但沒想到昔日的YG家族也到場，BLACKPINK成員Jisoo今日曬出跟GD、太陽、大聲的後台合照，讓雙方粉絲都超驚喜，還有人笑說：「Jisoo瞬間變小妹妹。」Jisoo在昨日於IG限時動態分享在BIGBANG演唱會後台拍下的照片，只見穿著紅色針織衫、配上百褶短裙與長靴的Jisoo，披著一頭招牌長髮，面帶微笑地比出YA的手勢。大聲則穿著皮衣站在她身旁，另一邊是戴著帽子彎腰比YA的GD；太陽則蹲在他們前方，4個人的畫面看起來非常和諧。曾經的YG家族久違合體，也讓粉絲們都超驚喜，「Jisoo居然在BIGBANG倫敦演唱會跟哥哥們碰面了啊，能看到YG fam還有在聯繫感情真的是太好了⋯」、「跟哥哥們在一起瞬間變小妹妹的感覺」、「看到他們幾個真的感覺很開心呀，好可愛的合照。」