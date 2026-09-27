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賽事年份 賽事名稱 項目 成績與名次 2023年 第31屆成都世界大學運動會 男子跳高 銀牌 2023年 全國大專校院田徑公開賽 男子跳高 2公尺25（創個人最佳，躍居歷年第二傑） 2025年 萊茵-魯爾世界大學運動會 男子跳高 銀牌 2026年 新北國際田徑公開賽 男子跳高 2公尺25（金牌） 2026年 第20屆名古屋亞洲運動會 男子跳高 2公尺25（金牌）

▲台灣新生代跳高好手傅兆玄曾代表出戰2023年杭州亞運，並在同年舉辦的第31屆成都世界大學生夏季運動會中奪下男子跳高銀牌。（圖／記者朱永強攝）

▲台灣新生代跳高好手傅兆玄在男子跳高決賽項目中，最終以一次過的2.25公尺，獲得男子跳高金牌，成為史上首位在亞運層級田徑項目中奪金的台灣好手。（圖／記者朱永強攝）

台灣田徑史寫下嶄新一頁！身高195公分、就讀於台灣體育運動大學的「跳高王子」傅兆玄，於2026年9月27日的名古屋亞運男子跳高決賽中大放異彩，以完美姿態躍過橫桿勇奪金牌。這面金牌不僅是台灣在本屆亞運的重大勝利，更一舉終結了台灣自在1970年曼谷亞運女子100公尺賽事以來、田徑界自1970年以來，長達56年的亞運金牌荒。傅兆玄出生在2002年12月14日，身高195公分的他身體素質極佳，高中就讀桃園高中，接受前跳高國手陳鴻傑教練指導，大幅改善了起跳與過竿技術；大學就讀台灣體育運動大學，在教練孫念祖的帶領下持續突破。國際賽成績方面，傅兆玄曾代表我國代表出戰2023年杭州亞運，並在同年舉辦的第31屆成都世界大學生夏季運動會中奪下男子跳高銀牌。2025年萊茵-魯爾世界大學運動會中，傅兆玄再次展現堅強實力蟬聯銀牌。如今在名古屋亞運賽場上，他終於將獎牌成色換成最耀眼的金牌，將自己的名字正式刻入台灣田徑的神人殿堂。回顧台灣亞運史，田徑賽場上曾誕生多位威震亞洲甚至名揚世界的傳奇名將。傅兆玄此次強勢登頂，也讓國人再次回想起這些曾經在亞運舞台上為台灣摘金的田徑神人。▪️「亞洲鐵人」楊傳廣：身為台灣亞運史上的首面金牌得主，楊傳廣在1954年馬尼拉亞運男子十項全能項目中一鳴驚人強勢奪冠，隨後更於1958年東京亞運成功衛冕，奠定其在亞洲田徑界不可撼動的霸主地位。他更在1960年羅馬奧運勇奪十項全能銀牌，成為史上首位獲得奧運獎牌的中華民國運動員，其十項全能積分更曾打破世界紀錄，是實至名歸的體壇巨擘。▪️「第二代鐵人」吳阿民：傳承了楊傳廣的鐵人精神，吳阿民在1966年曼谷亞運男子十項全能賽事中，展現了無與倫比的韌性與毅力。他在賽程中克服重重困難與體能極限，上演了驚奇的大逆轉，為台灣再添一面寶貴的十項全能金牌，成功延續了台灣在亞洲全能項目的霸業。▪️「飛躍的羚羊」紀政：她是台灣首位在亞運奪金的女子田徑選手，在國際田壇更有「黃色閃電」之稱。紀政先於1966年曼谷亞運跳遠項目摘金，接著在1968年墨西哥奧運奪得80公尺跨欄銅牌，隨後又在1970年曼谷亞運女子100公尺賽事中稱后。1970年更是她的巔峰之年，短短數月內多次打破或追平各項短跑與跨欄的世界紀錄，展現百年難得一見的全方位驚人天賦。自1970年紀政奪得金牌後，台灣田徑選手在亞運賽場上雖屢創佳績，卻始終與最高榮耀擦身而過。歷經半個世紀的漫長等待，傅兆玄憑藉著不懈的努力與出眾的身體條件，成功接下了前輩們的火炬。這面得來不易的跳高金牌，不僅象徵著台灣田徑新世代的強勢崛起，也必將激勵更多年輕選手向亞洲之巔邁進。