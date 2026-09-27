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林心如在中秋節時和閨密劉濤驚喜合體，兩人貼臉合照，凍齡模樣讓粉絲驚呼不可思議，回顧她們是在2009年拍攝《大理公主》時結緣，將近20年的時間，歲月完全沒在她們臉上留下痕跡，倒是多了成熟的魅力，立刻吸引討論。林心如在臉書曬出與中國女星劉濤的合照，兩人應景過中秋，手上拿著月餅、燈籠配件貼臉合照，其中一張林心如還俏皮往劉濤臉上一親，像極了學生時期和閨密出遊必留下親密的合影。林心如也開心寫下，「20年的緣分！」並標記兩人合作的戲《大理公主》。事實上，《大理公主》是2009年的戲了，將近20年的時間，不僅是她們友誼長存，就連美貌也依舊，歲月完全沒有在她們臉上留下痕跡，讓許多粉絲驚呼，「是慕沙公主和紫薇格格呀，也太美了」、「兩位女神終於又相聚了」、「到底吃什麼長大的，太漂亮」。不同於林心如和霍建華婚姻順遂，劉濤2007年和「京城四少」之一的商人王珂閃婚，隔年就宣布退出演藝圈回歸家庭，未料結婚不到3年，王珂就因投資失利破產，劉濤為了幫老公還債全面復出，4年內就接了25部戲還清債務，是演藝圈出了名的拚命三娘。