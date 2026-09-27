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宏都拉斯國會自由黨黨鞭卡利斯（Jorge Cálix）近期公開訪台，成為台宏斷交後首位公開來台的宏國國會議員，是否再度建交備受關注。中國又在此時出手，宏國媒體近日報導提到，宏都拉斯南部水產業者與中國業者共同推出白蝦出口中國計畫，中國再度開出白蝦支票給當地蝦農。根據宏媒《El Libertador》報導，宏國水產養殖協會24日在南部聖洛倫索（San Lorenzo）宣布啟動2026宏都拉斯白蝦出口中國計畫，由ACOMAR、COEXMAR等業者與中國鄉鎮企業有限公司合作推動。報導提到，計畫首波將出口1200噸宏都拉斯白蝦，相當於60個貨櫃。至少有五家宏都拉斯企業以及兩家中國經銷商加入，並強調數量還會持續增加。預估今年底中國採購宏國白蝦總量將超過100個貨櫃，可為宏都拉斯帶來逾3.5億倫皮拉外匯收入。宏都拉斯中小型蝦農也將加入這波輸中行列，南部中小型水產養殖戶協會（APEMASUR）將與ACOMAR合作，預計10月起開始直接向中國市場出貨。計畫協調員拉拉（Nancy Lara）強調，這項戰略解決了該行業過去長期面臨的供應不穩定問題，「向我們購買過白蝦的人，都認可宏都拉斯白蝦的品質。我們過去遇到的主要問題是市場的不穩定，現在透過這些計畫，將不再出現供貨不足的情況，我們希望能藉此實現宏都拉斯白蝦的市場定位。」在聖洛倫索（San Lorenzo）舉行的官方活動中，白蝦蝦農、農業與海關主管機關以及中國外交代表均出席參加，中國駐宏使館參贊段崇博強調，自 2026 年初以來，宏都拉斯出口至中國的數量已超過 500 公噸；預計在第四季將額外增加 800 至 1,500 公噸，以實現全年 2,000 公噸的目標。此外，他還強調中國購買宏都拉斯水產價格高於國際平均市場標準，除了對白蝦產業的推動外，雙邊合作也促進了砂糖和甜瓜等產品的進口，同時帶動了宏都拉斯南部的產業發展。