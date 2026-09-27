我是廣告 請繼續往下閱讀

都發處9/24評估難完工！竹市府致歉揭決策始末

寧可挨罵也不貿然開展！市府強調安全第一

原訂下週六（10/3）舉辦「2026新竹市城市願景展」，但因為「場地尚未取得使照」，新竹市長高虹安宣布延期至12月舉行。沒想到卻讓民進黨新竹市長候選人莊競程撿到槍，痛批高虹安施政荒腔走板。對此，新竹市政府表示，市府必須把參觀民眾及工作人員的安全放在第一位，為了不讓四年前「棒球場無驗收開幕」、最後讓球員受傷、市民買單的悲劇重演！新竹市政府對市民朋友道歉，造成市民朋友行程上的不便，並感謝大家的理解。城市願景展原規劃於新竹市文創館舉辦，前經市府協調，康波公司同意在文創館完成修繕及招商前，提供場地供市府辦理展覽，市府對康波公司的協助表示感謝。隨著開展日期接近，市府持續檢視消防、無障礙、廢棄物解列及其他相關程序辦理情形，都發處於9月24日確認原訂期程已難以完成後續必要的展場整備、設備測試及安全確認作業。因此，市府隨即進行整體評估，並於9月25日正式作成展期調整決策，目前文創館相關法定程序尚在辦理中，尚未取得使用執照。考量城市願景展是對外開放的大型公共展覽，市府必須把參觀民眾及工作人員的安全放在第一位。新竹市府強調，延期，是為了確保每一位踏進場館的市民都平安；嚴謹，是為了不讓四年前「棒球場無驗收開幕」、最後讓球員受傷、市民買單的悲劇重演！因此，即使各項策展及宣傳工作已陸續展開，我們仍決定負責任地調整展期，而不是在場館合法、安全使用條件尚未完備前貿然開展。