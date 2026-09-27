我是廣告 請繼續往下閱讀

全家實踐祭品文！明早發500張超大雞排免費兌換券

▲全家表示，亞運期間只要台灣選手奪金，隔日上午10點就在LINE mini APP發出500張「媽媽煮藝經典超大雞排」免費兌換券。（圖／業者提供）

萊爾富奪牌優惠再加碼！多一面金牌又有50杯果昔

台灣「跳高王子」傅兆玄今（27）日晚間在亞運田徑跳高項目成功奪下金牌，不僅是本屆中華代表隊第3金，也是相隔60年以來台灣田徑在亞運史上男子選手首金。對此，全家便利商店兌現祭品文，將於明（28）日上午10點起，發出500張免費雞排兌換券。萊爾富的奪牌優惠也新增一位金牌得主有機會拿到50杯免費果昔。全家先前公布祭品文，亞運期間只要台灣選手奪金，隔日上午10點就在LINE mini APP發出500張「媽媽煮藝經典超大雞排」免費兌換券。民眾可進入「全家便利商店」LINE官方帳號，點選「限時領券」後進入LINE mini APP領取。領券網址點此除了免費雞排，全家也加碼「香濃牛奶好棒棒」買1送1（原價35元），還有行動購50元折價券。民眾可於明日上午10點進入全家官方LINE搶券，相關優惠數量有限，領完為止，不得與其他優惠方式併用。萊爾富同樣有「全民萊應援」活動，即日起至10月4日止，萊爾富會員於實體門市單筆消費滿99元，並於結帳時報會員電話，即可取得1次抽獎資格，每位會員最多可獲獎1次。萊爾富表示，中華隊每增加1面金牌、銀牌或銅牌，萊爾富就同步增加1名對應獎項的幸運得主，金牌得主可獲得果昔50杯、銀牌得主可獲得牧選草鮮乳30瓶，銅牌得主則可獲得伊右衛門系列指定飲品。除了獎牌抽獎活動，萊爾富還有指定咖啡優惠，即日起至10月13日止，大杯特濃咖啡系列及特大杯美式、拿鐵皆享買1送1優惠。