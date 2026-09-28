我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市預售屋平均總價正式站上 4000 萬大關。信義代銷指出，在單價、總價雙漲下，首購族偏好的兩房、總價 3000 萬以內預售物件已成稀缺標的，目前仍以萬華、文山、北投機會最高，近期內湖也有建商推出相關產品。根據台北市政府地政局今年7月發布的「臺北市114年不動產市場動態年報」數據顯示，去年台北市住宅預售屋平均交易總價為4319萬元，較前一年(113年)上漲2.59%。預售屋平均單價每坪124.5萬元，也較前一年上漲1.14%。信義代銷表示，就目前台北市區域價格看來，總價在3000萬以內的2房預售分布，以萬華、文山與北投三區機會最高；此外，近期建商於內湖推出相關條件案件，引起市場關注。信義代銷分析，在同年全市住宅買賣交易量減少29.56%，交易總額減少25.47%的背景條件下，成交均價、單價雙雙上漲，預示了現階段北市預售屋量縮價揚，但支撐力道強勁，同時也顯示這一波的購屋人趨向理性、自住。信義代銷分析，內湖由於環境佳、生活機能完備，加上內科支撐，熱度與房價始終維持在一定水位，特別是鄰近內科的港墘、文德、內湖一帶，目前中古電梯大樓實價登錄扣除雨遮回推，中古屋實際成交價每坪110萬-120萬。而此區域新案量少，預售屋價位視個案則約落114萬到150萬之間，總價帶落在4000萬左右的新產品，在這一帶相當稀缺，如「湖芯AIT」此類預售總價落在3000萬內物件更顯稀有。其中，內湖站周遭金湖路的AIT特區，受惠美國在臺協會（AIT）坐落於此，而AIT在美國駐外機構中佔地面積、規模、造價都是亞洲第一，超越北京大使館，擁有領事館等級武力維安規格，配合高密度台灣警力，維安等級僅次總統府博愛特區；加上捷運通過、周遭生活機能便利，已是成熟商圈，吸引不少追求居住安全的購屋族群慕名到此尋屋。信義代銷表示，「湖芯AIT」基地距離AIT僅160米，規劃23-36坪，總價在2845萬起，設計雙面臨路、戶戶邊間並且有市場上少有的三面採光，及耐震6級設計標章，加上在區域內相對實惠的總價，成為近期內湖一帶推案的亮點。「湖芯AIT」基地位置：內湖金湖路與金湖路65巷口角地。接待會館：內湖金湖路37號。預約專線：02-2795-6688