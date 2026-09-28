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【唐綺陽星座運勢週報9/28-10/4】本週火星進獅子，獅子座有爆紅機會，需慎防火能量，眾人控管個人情緒，避免暴躁傷害。水星進天蠍，秘密、八卦及生死議題成為討論焦點，金錢與權貴動態受關注，全民當偵探氛圍濃厚，有秘密的人要當心。金星逆行，固定星座易面臨變動，天蠍座過去表現將被重新檢視。重要星象：火星進獅子、水星進天蠍、金星逆行十二星座個別影響：獅子：面對突發狀況別著急，感情講真心話但傷人天秤：工作問題要果斷處理，感情與身體健康相關天蠍：人氣旺但精神壓力大，感情太緊繃需要耐心射手：職場需慎防奸詐小人，感情易爭執偏離焦點牡羊：事業進展好事多磨，感情稍嫌美中不足金牛：工作受阻可再評估，感情較難掌握在手中水瓶：職場出現女性貴人，感情有機會職場來電雙魚：工作須留意下屬狀況，感情請勿過度挑剔雙子：事業夥伴相挺衝刺，感情以工作為主盼體諒巨蟹：工作機會多謹慎評估，感情桃花多招架不住處女：事業順利過關斬將，感情伴侶大有助益魔羯：事業宜尋找好搭檔，感情需務實規劃未來