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台灣夏日長，西曬房、邊間住宅格外悶熱。信義居家指出，外牆吸收太陽輻射熱並傳導入室是關鍵，以彈性壓克力樹脂為基底、具熱反射配方的外牆塗料，可降低牆體吸熱、延緩漆膜龜裂，兼顧降溫與防護。極端高溫不僅影響居住舒適度，長時間的烈日及輻射直射也會對建築結構造成負擔。信義居家表示，住宅外牆長時間吸收太陽輻射熱，因此傳導至室內也可能造成室內悶熱，特別是西曬房、邊間住宅或女兒牆等受光面積較大的區域等等，而住宅外牆若同時伴隨漆膜老化、褪色或出現細微龜裂，也會加速牆體受損，因此如彈性壓克力樹脂為原料的外牆塗料，能同步提供熱反射與牆體保護，成為建築物外牆防護與降溫改善的解決方法。信義居家解釋，市面上的彈性外牆塗料，主要是以彈性壓克力樹脂為基底，搭配具有熱反射效果的配方，塗布在水泥外牆後，能有效降低牆體吸收的熱量，減輕熱能傳入室內的情形。除了熱反射降溫，優質的外牆塗料也整合多重防護優勢，包括具備高彈性漆膜來緩和熱脹冷縮產生的細微裂痕，同時含有抗UV原料、耐酸雨與防水防鹼特性，兼顧牆面美化與整體防護。信義居家指出，許多民眾選用外牆隔熱產品時容易產生迷思，認為塗上塗料後就足以讓室內大幅降溫。事實上，住宅悶熱的來源有很多，包含屋頂樓板直射、大面積玻璃透光、老舊門窗縫隙傳熱及室內通風不良等；外牆塗料主要作用於水泥牆面，無法取代屋頂防水隔熱系統或玻璃隔熱膜。若想達到最佳降溫效果，應該從不同的熱源來源切入，並依住宅結構評估屋頂、門窗與外牆的複合改善方案，才能發揮全面效益。信義居家提醒，塗料無法取代結構修繕，施工前的基底檢查與工法步驟，更是維持塗料效果的關鍵。施工前應先確認牆面乾爽，清除灰塵、舊漆與鬆化物，若牆面已有漏水、嚴重裂縫或壁癌，必須先完成源頭修復。若是剛做好泥作的新設水泥牆，須養護至少4個星期，且含水率需低於12%才能施工；施作時建議搭配專用底漆提升附著力，並完整刷塗兩道面漆，同時避免在極端溫濕度或降雨前後施工，才能確保塗料發揮最佳防護力。