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有「設計界奧斯卡」之稱的2026美國MUSE設計獎日前揭曉，信義開發旗下「信義嘉學」OUR-Space社區營造體驗館，自全球逾9000件作品中脫穎而出，奪下「社會影響與永續設計」銀獎，讓「以人為本」的開發理念登上國際舞台。此次獲獎不僅是對設計的肯定，更展現信義開發長期以社區營造串聯建築、人與地方關係的實踐成果。信義嘉學OUR-Space社區營造體驗館運用傳統房屋展售中心旁的臨時建物，巧妙轉化為充滿溫度的場館，透過「建築作為社區連結的媒介」之核心理念，回應高密度都市生活中鄰里關係日漸疏離的「親密陌生人」現象，使空間得以彈性因應策展、市集、講座、親子共學及居民聚會等多元需求，讓建築不只是生活的容器，更成為凝聚社區情感的橋樑。美國繆思設計獎(MUSE Design Awards)創立於2015年，由國際獎項協會(International Awards Associate, IAA）主辦，旨在表彰全球建築、室內、產品及概念設計等領域的優秀作品，今年全球共超過9000件作品參賽；而概念設計類—新興類別：社會影響與永續設計類，評選重點在於作品如何結合美學與功能性，並看重設計對環境與未來的影響。有別於傳統建築開發，信義開發推動「OUR-Space」社區營造的理念，協助住戶在入住前建立連結，並且透過實體體驗館，推廣社造概念，串聯在地組織共好，陪伴社區從建立默契到自主運作，期盼每位來到這裡的住戶與民眾，都能感受社區營造串聯起的美好人際情誼與友善社區氛圍，與獎項理念不謀而合，獲得評審青睞拿下銀獎，顯示信義開發的設計理念與品牌實力深受國際肯定。預售屋住戶在入住前互不相識，但社區成立後的大小事宜卻仰賴住戶們彼此溝通合作，因此信義開發從住戶簽約階段便導入線上群組、鄰居見面會、議題講座及多元社區活動，主動串聯在地組織與資源。透過培養居民的自主參與及共創能力，企業的角色也逐步由「主導者」轉型為「陪伴者」，確保社區在交屋後仍能自主延續、蓬勃發展，打造出里仁為美的友鄰社區。從購地自建、合建、都市更新到捷運土地開發，信義開發持續將「開發」的定義，藉由社區營造延伸至人、鄰里與土地的長期經營，同時呼應聯合國永續發展目標SDG 11「永續城市與社區」，實踐企業ESG精神，使永續成為可延續、可複製的生活模式。未來，信義開發將持續深化「以人為本、先義後利」的開發理念，並將「OUR-Space」累積的社區營造經驗延伸至更多住宅專案。期待每一次開發，不只是完成一棟建築，更能為人與人創造連結、為地方累積關係，讓建築成為凝聚社區的橋樑，也讓永續發展成為企業與城市共同成長的核心動能。