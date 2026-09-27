傅兆玄自求學時代就是台灣最受矚目的未來之星，學生時期因身高較高，在街頭被發現，後成長至195公分、搭配優秀臂展，被認為是練跳高最完美身型，還被稱作「跳高之神－向俊賢接班人」

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傅兆玄擁有195公分完美身形 被視為「向俊賢接班人」

國中時期身材條件突出、身高已達190公分、並突破2公尺05，高中時期於全中賽跳出2公尺19開始受到注目，被視為台灣田徑界「向俊賢接班人」

他在接受採訪時曾透露，那段時間心裡非常煎熬與痛苦，甚至開始強烈自我懷疑，陷入「我是不是已經到達極限了？」的迷惘

孫念祖、向俊賢是心靈導師 傅兆玄走出低潮、亞運一舉奪金

他於2023年成都世大運奪下銀牌，是他首次在國際大型綜合賽事中站上頒獎台，2年後的萊茵魯爾世界大學運動會，他進一步跳出2公尺25佳績獲得銀牌，達成連續兩屆世大運皆摘銀的成就。

個人目標不是亞運奪金 傅兆玄想衝擊2公尺29全國紀錄

突破2公尺29全國紀錄，始終是他心中的核心目標，階段性目標方面，則想優先想打破2公尺27的個人最佳成績（PB）

傅兆玄個人小檔案：

台灣23歲跳高好手傅兆玄，今（27）日於名古屋亞運獲得跳高金牌，不僅是台灣在亞運跳高項目史上首金，更終結台灣田徑長達60年金牌荒。實際上，，如今在亞運賽場奪金，傅兆玄卻直言還沒達到終極目標，未來希望能打破教練向俊賢創下的2.29公尺全國紀錄。傅兆玄來自桃園，畢業於桃園市立大溪國中、桃園市立治平高中，隨後就讀國立臺灣體育運動大學，。然而，這項好成績卻成為綑綁他長達3年的枷鎖。升上大學後，傅兆玄在長達3年的時間裡無法突破自己的最佳紀錄，成績始終卡關。，直到2023年5月，他在靜岡大獎賽、全大運連續突破2公尺20與2公尺25，才終於破繭而出，卸下積壓多年的沉重壓力。傅兆玄目前在國家隊指導教練是孫念祖，前跳高全國紀錄保持人向俊賢則身兼他的教練與心靈導師，2026 年名古屋亞洲運動會，傅兆玄第一次挑戰2公尺25就成功，最終摘下金牌，一舉終結台灣田徑男子選手長達60年的亞運金牌荒。奪金後，傅兆玄被問到個人目標時，直言除持續衝擊奧運門票外，，這是他於2025年田北春季田徑賽時所創下。出生日期：2002年12月14日（23歲）身高體重：195公分82公斤出身地：台灣桃園市學歷背景：桃園市立大溪國中→桃園市立治平高中→國立臺灣體育運動大學主要項目：田徑男子跳高個人PB：2 公尺 27（2025 年創下）生涯成就：2023成都世大運男子跳高銀牌（2m20）、2025年萊茵魯爾世大運男子跳高銀牌（2m25）、2026年名古屋亞運男子跳高金牌（2m25）