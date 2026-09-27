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台鋼雄鷹的韓籍啦啦隊女神安芝儇，在昨（26）日於台北大巨蛋穿著亮片肚皮舞造型的服裝性感熱舞，還直接脫掉穿在外面的黑色薄紗，尺度大爆表，不過她也因為穿太辣而爆出爭議，有網友指出在有小朋友來的球場跳這種性感舞蹈，似乎不太合適，直呼：「形象全毀了。」安芝儇在昨日穿著亮片肚皮舞造型舞衣登台表演，帶來充滿異域風情的舞蹈，之後還邊跳邊脫下穿在外面的黑色薄紗，露出超深事業線及纖細腰線、與大長腿。雖然安芝儇都有做好保護措施，穿上肉色內搭與安全褲防止走光，但還是有不少人認為這樣的表演似乎不適合在各年齡層都會到場觀看的球場出現。網路上也掀起大量負評，紛紛表示：「韓國女生來台幾年，審美、形象全被毀了，低俗的感覺」、「現在棒球環境已經變這樣了嗎？我還以為我來到63angel （東京成人歌舞秀團體）」、「是很棒的表演，但這種風格本來就不該出現在球場。」安芝儇昨日在賽後登台表演，只見她一開始穿著薄紗外套、戴著黑色蕾絲眼罩上台，手拿飄扇帶來古風舞蹈表演，接著音樂變奏，安芝儇突然轉身脫下薄紗，露出裡面的黑色亮片表演服，以獵魔女團的歌曲〈Golden〉當作背景樂，帶來充滿異域風情的舞蹈，讓全場球迷看得如癡如醉。