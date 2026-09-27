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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）田徑項目今（27）日傳出捷報！台灣跳高好手傅兆玄以2.25公尺奪下台灣暌違60年的男子亞運田徑金牌。賽後傅兆玄坦言不敢置信，還笑說完全沒想過會奪下亞運金牌，「我想說可能拿個第3，看有沒有幸運拿到第2，沒想到竟然拿了金牌。」傅兆玄至少會獲得480萬獎金，他笑說，「還沒想到要怎麼使用，「先來孝親費，跟家人一起分享獎金，改善我們的生活，一起享受。」現年23歲的傅兆玄，今日在田徑跳高項目跳出驚奇，在完成2.22公尺後，傅兆玄嘗試2.25公尺，且一跳就過，雖然最後挑戰2.28公尺失敗，傅兆玄仍靠著2.25公尺第一次就成功，擊退印度選手收穫金牌。這面亞運跳高金牌，對台灣田徑來說相當重要，自1966年曼谷亞運，吳阿民於男子十項全能奪金後，相隔60年台灣再次有男子選手在亞運田徑賽場奪下金牌。賽後被問到奪金心情，傅兆玄笑說還在沉浸在喜悅當中，「還在過濾一些事情，非常開心。」他指出，雖然今日現場有降雨，但沒有讓他狀況特別差，「訓練前有比較適應雨天的溫度、濕度。但這次沒有跳到我最佳（成績），我覺得有點可惜，還是很開心可以幫中華隊拿到第3面金牌。」他直言，能替中華隊摘金很不可思議，「剛聽說是60年（沒奪金），我真的很開心，我竟然有這個能力拿到金牌，有點不可思議，我現在還不敢相信。」傅兆玄激動表示，完全沒有想過會奪亞運金牌，「我想說可能拿個第3，看有沒有幸運拿到第2，沒想到竟然拿了金牌。」傅兆玄指出，今日前幾跳狀況不錯，但中途有點快要抽筋，「多做一些伸展把那些感覺壓下去，讓我很順利跳過2.25公尺。2.28公尺的節奏已經不在，我覺得有點亂、有點可惜。」回顧比賽，傅兆玄說跳過2.22公尺時，還沒特別想到排名，直到跳過2.25公尺才意識到排名在第1，「2.28公尺就放開跳，不用那麼緊張，可惜因為體力用完了，有點可惜。」確定奪金後，傅兆玄披上會旗繞場，他笑說感覺很不可思議，「很希望一直待著，我覺得這是非常難得的機會。」拿下這面金牌，傅兆玄除了將獲得新台幣450萬國光獎金外，田徑協會理事長葉政彥私人特別頒發奪牌獎金傅兆玄30萬元新台幣。對於這筆獎金，傅兆玄笑說還沒想到要怎麼使用，「先來孝親費，跟家人一起分享獎金，改善我們的生活，一起享受。」傅兆玄過去受訪時曾透露，自己在大型比賽會有心魔作祟，「但這次我反而沒想什麼，就按照自己節奏，不要管太多外在因素。這次家人、朋友來看我，讓我定心丸在身上，比較沒那麼浮躁，把自己的專注度拉回場上，更相信自己，有他們在蠻好的。」他也感謝教練團與治療團隊在背後的幫忙，「尤其是治療團隊，每天都是來關心我的傷勢，還有如何壓住我的傷勢，讓我可以沒有外在因素去比賽，他們真的很辛苦，蠻感謝他們的。」