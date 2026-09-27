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前青年局局長、左楠區市議員候選人張以理近日密集走訪基層。日前，他特別邀請前立委「3Q陳柏惟」合體，前往楠梓德民黃昏市場掃街拜票，感受在地鄉親的熱情，以及傳統市場獨有的人情味。在掃街途中，張以理受到攤商與民眾熱情鼓勵，更有雞肉攤老闆豪邁送上一整隻「生全雞」，高聲祝賀凍蒜。張以理感動表示：「跑行程這麼長一段時間，第一次遇到直接送一整隻生雞的老闆！這份溫暖的鼓勵與濃厚的人情味，正是傳統市場最珍貴的資產，也是超市無法取代的親切互動。」張以理也特別關注市場內的「青年世代」。他觀察到，傳統市場早已不再只是長輩的專利，拜票過程中接連遇到高顏值、肯打拚的有為青年，包括左營哈囉市場青年攤商「麻糬帥哥」以及楠梓德民黃昏市場的豬肉攤商「豬肉王子」，才將掃街照片放上社群，已破7000讚，網友直呼太帥了、根本是韓團吧！張以理幽默自嘲：「現在傳統市場的門檻真的很高，我可能都沒資格加入了！」張以理強調，傳統市場不僅提供最新鮮的食材，更是維繫社區情感的重要場域。許多年輕人願意投入傳統市場，不僅是傳承家業，更是為老市場注入新靈魂，完美詮釋了「高手在民間」。他承諾，未來進入議會後將持續協助傳統市場的發展與推廣，讓在地人情味與年輕世代的創新活力被更多人看見，也讓這份溫暖的台灣味永續傳承。