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迴轉壽司巴士何時營運？

壽司巴士路線

迴轉壽司巴士盤子會飛出去嗎？創辦人親自解答

壽司巴士價位落在哪？

日本觀光企劃公司Sushi Bus將在東京推出全球首創的雙層敞篷迴轉壽司巴士，預計10月10日正式在東京上路。公司近期也公布了這輛巴士的塗裝，可看到如同壽司開在路上跑，這台巴士的實際路線與價格也公布。根據朝日電視台報導，這台車身包覆著巨型壽司圖案的巴士，是預計於下個月10日正式上路營運的雙層巴士「SUSHI BUS」。巴士 2 樓設置了迴轉壽司軌道，由 1 樓廚房現做的壽司會直接送到遊客面前。乘客將從東京站出發，途經銀座、皇居、東京鐵塔等知名景點，在約 70 分鐘的車程中，盡情暢享包含中腹肉（中鮪魚肚）、牛五花等十多種壽司的吃到飽服務。SUSHI BUS代表矢野智之表示，「我經常聽到大家討論雙層巴士上總是坐滿外國觀光客。當時我就在想，如果是我來發揮創意，要怎樣才能讓雙層巴士變成更有趣的體驗？思考著思考著，腦海中就浮現了『雙層巴士 × 迴轉壽司』這個組合。」由於這是前所未有的創新企劃，團隊經歷了上百次的反覆測試與修正。「我們甚至還實際做了測試，看看車子行駛時盤子會不會飛出去。」「SUSHI BUS」預計於下個月 10 日開跑，目前票價規劃落在 16,000 日圓左右。矢野智之表示，雖然目前尚未正式上路，但他們已經收到來自世界各地非常多想要搭乘、預約的詢問。團隊也計畫加快腳步，將盡早推出第 2 輛、第 3 輛甚至第 4 輛巴士。