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2026年愛知・名古屋亞運桌球女子單打決賽於9月27日落幕，中國兩大頂尖女將上演巔峰對決。最終王曼昱以4：2（11：8、11：9、11：13、11：9、4：11、15：13）力退尋求衛冕的孫穎莎，繼2018年雅加達亞運後再度摘下女單金牌。錯失金牌的孫穎莎在賽後受訪時，吐露了一句讓人感慨世代即將終結的話，她說：「自己可能等不到5年後的下一屆亞運會了」。由於第21屆多哈亞運會預計將推遲至2031年舉行，意味著距離下一屆亞運將有長達5年的空窗期。25歲的孫穎莎在賽後採訪中坦言：「我刷到一個新聞，說下一屆亞運會好像是5年以後了。可能5年以後我也等不到了，所以這屆亞運會還是非常珍惜，也非常享受比賽。」孫穎莎在亞運前因傷病問題導致訓練不夠系統，一度擔心無法順利完成比賽任務。她表示，本屆亞運賽程太過密集，打到最後一天能量已幾乎耗盡。儘管未能成功衛冕，但孫穎莎對自己的表現仍感到滿意：「作為我來說，還是守住了自己的半區，順利（和王曼昱）會師決賽，今天整體的表現我也很滿意。」談到這場比賽，孫穎莎表示自己也沒什麼可遺憾的，「我覺得我和曼昱都發揮出了最好的水平。其實我在這次比賽前其實也沒有設太多目標，我覺得自己能夠進到決賽，然後在決賽中我覺得能有這樣的表現，我覺得還是挺滿意的。」「因為我覺得確實在這種決賽的前兩局的中後局開始感覺能力方面確實還有一些欠缺吧。可能確實封閉訓練沒有說練的很多，因為一直處於一個恢復包括受傷的狀態，所以說其實對於這次亞運會的這個單打的表現，我覺得決賽還是挺其實守住了自己的半區，然後跟曼昱會師決賽，挺滿意的。」這面金牌對王曼昱意義重大，標誌著她正式走出近幾個月因傷病與外戰失利帶來的低潮。儘管在決賽中一度被孫穎莎連續追分逼入絕境，但王曼昱最終穩住心態避免了被逆轉的命運。贏得冠軍後，王曼昱僅是揮拳看向看台，並未進行過度張揚的慶祝動作，展現出對隊友的尊重與克制。中國桌球隊憑藉這場勝利，成功收下本屆亞運第4面金牌，同時也達成亞運女單項目的8連霸壯舉。雖然兩位選手在場上競爭激烈，但在頒獎台上，孫穎莎與王曼昱握手後仍輕拍師姐的手臂，展現出兩人私下的良好情誼。