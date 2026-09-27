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⚾2026年中職下半季戰績表（截至9月27日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 樂天桃猿 53 31-22-0 0.585 M6 2 中信兄弟 56 32-24-0 0.571 0.5 3 統一獅 55 29-26-0 0.527 3 4 味全龍 54 24-30-0 0.444 7.5 4 富邦悍將 54 24-30-0 0.444 7.5 6 台鋼雄鷹 54 23-31-0 0.426 8.5

⚾2026年中職全年戰績表（截至9月27日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 114 63-5-0 0.553 - 2 統一獅 114 58-55-1 0.513 4.5 3 富邦悍將 114 58-56-0 0.509 5 4 樂天桃猿 113 55-56-2 0.495 6.5 5 台鋼雄鷹 114 53-60-1 0.469 9.5 6 中信兄弟 115 52-61-2 0.460 10.5

中華職棒37年下半季戰況白熱化！富邦悍將今（27）日2：1逆轉中信兄弟，台鋼雄鷹4：2擊退統一7-ELEVEn獅，樂天桃猿4：2力退味全龍，下半季戰績出現巨大變化。兄弟正式讓出下半季龍頭寶座，桃猿不僅成功篡位，下半季封王魔術數字也下修至「M6」；全年戰績方面，獅隊與悍將回到半場勝差。明（28）日仍是三地開打，若兄弟贏球、桃猿輸球，下半季龍頭將再度易主，反之桃猿勝差拉開魔術數字就會下修至 M4。兄弟與悍將今日持續在新莊球場交手，開賽陳俊秀從李東洺手中擊出適時安打，助隊先馳得點，悍將在5局下靠著申皓瑋的滿壘高飛犧牲打扳平比數。8局下申皓瑋又跳出來，率先敲出三壘安打，童堉誠補上致勝穿越安打，終場悍將就以2：1逆轉兄弟，終止2連敗。獅隊與雄鷹在大巨蛋續戰，雄鷹在3局下藉由串聯安打以及魔鷹的高飛犧牲打取得2分，7局下藍寅倫展現老將價值，擊出帶有2分打點的安打。獅隊9局上雖然追回2分仍無法改變戰局，終場雄鷹就以4：2擊退獅隊。賽前5連勝的桃猿持續踢館龍隊，2局上突破黃暐傑投球，單局3安加1次保送攻下3分，龍隊則在2局下靠著張祐銘的陽春砲追回1分。3局下龍隊一度攻佔滿壘，卻僅靠著李凱威的滾地球追回1分，5局上林泓育敲出得點圈安打奠定勝基，終場桃猿就以4：2力退龍隊，拉出一波6連勝。經過今日三地激戰，下半季戰績出現巨大變動，由於兄弟輸球、桃猿贏球，下半季龍頭正式換人當，桃猿成功篡位且下修封王魔術數字「M6」，兄弟則是退居第2名，落後桃猿半場勝差，獅隊仍排名第3，但勝差也被拉開至3場。B段班部分，悍將與龍隊並列下半季第4，雄鷹則是單獨墊底。全年戰績部分，今日獅隊輸球、悍將贏球，雙方的勝差又縮小至半場勝差。兄弟則是回到全年戰績墊底的位置，桃猿靠著這波6連勝，持續卡位第4名，且落後第3名的悍將僅1.5場勝差。明日仍是三地開打，兄弟回到洲際大本營迎戰雄鷹，桃猿在桃園主場交手獅隊，悍將則是繼續在新莊主場對決龍隊。