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▲林俊傑（如圖）一連演唱〈曹操〉、〈因你而在〉、〈不為誰而作的歌〉等經典歌。（圖／記者葉政勳攝影）

金曲歌王林俊傑久違在台灣演出，今晚（27日）受邀登上「KRAZY Music Festival Taipei音樂節」，不僅演出《逐玉》主題曲，還與EXO成員伯賢合唱歌曲〈交換餘生〉，夢幻聯動讓粉絲們嗨翻，而兩人也在台上約定，希望未來有機會能合作單曲。林俊傑許久未在台灣演出，今晚擔任「KRAZY Music Festival Taipei音樂節」壓軸，一連演唱〈曹操〉、〈因你而在〉、〈不為誰而作的歌〉等經典歌，更首次在台灣獻唱陸劇《逐玉》的主題曲〈我對緣分小心翼翼〉讓全場聽得如癡如醉。久違見到台灣粉絲，林俊傑先和大家問好：「台北的朋友，好久不見！」讓台下給予熱情回應，接著他更驚喜與EXO成員伯賢合唱〈交換餘生〉，兩人展現絕佳默契，夢幻聯動讓全場瞬間暴動。伯賢透露這次是林俊傑主動邀約合作，對方則誇讚：「很欣賞他的舞台，載歌載舞很會唱！」兩人除了舞台合作，伯賢表示林俊傑有非常多歌詞優美的歌曲，希望未來有機會能夠推出共同單曲，讓林俊傑一聽笑說：「那我可能要多學幾句韓文。」伯賢則表示自己會學中文的，並再次感謝對方邀約，替今晚演出留下彩蛋。