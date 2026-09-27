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台鋼雄鷹在今（27）日於台北大巨蛋舉辦「鷹JOY」的主題日，竟在賽後表演邀請到昔日在選秀節目《超級星光大道》系列出身的「星光幫」歌手魏如昀、梁文音、賴銘偉、閻奕格等人到場，獻唱經典主題曲〈你們是我的星光〉，不變的天籟歌聲，瞬間讓粉絲掀起濃濃回憶殺，忍不住淚崩喊：「那年的青春…」《超級星光大道》系列節目出身的歌手魏如昀、梁文音、賴銘偉、閻奕格，在今日於台北大巨蛋久違合體，穿著台鋼雄鷹的球衣，為大家帶來歌曲〈你們是我的星光〉。當節奏一響起，讓粉絲瞬間回到當年的節目播出的時期，接著幾人天籟般的歌聲直接貫穿全場，更是讓大家陷入濃濃的回憶。不少粉絲還直接聽到哭，紛紛淚喊：「真的10幾年過去了，小時候守在電視前看的《超級星光大道》，滿滿的回憶，真的好感動」、「好感動，回憶都回來了，那年的青春…」、「大家狀態都好好！好厲害不愧是星光幫！我直接聽到哭了。」《超級星光大道》是在2007年開始播出的選秀系列節目，在當時培養出了超多藝人，像是林宥嘉、楊宗緯、李千娜、曾沛慈、徐佳瑩、黃靖倫等知名藝人都是該節目出身。而今日現身的賴銘偉、梁文音、魏如昀，是在第二季的「星光二班」選手，幾人分別是冠亞軍以及第8名；而閻奕格則是以第六季的踢館選手現身聞名，並在之後參加《超級星光大道：星光傳奇賽》，一舉奪下總冠軍。