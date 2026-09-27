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喊吃屏東香蕉被扣不愛高雄！白喬茵拿大甲芋頭開砲

柯志恩幕僚還原現場

國民黨高雄市長參選人柯志恩到旗山出席「2026夏祭新鮮市」，被問到要不要吃香蕉時，說要吃屏東香蕉，遭質疑不挺在地。在地議員白喬茵痛批，這是惡意的「政治二創」，「吃屏東香蕉」，也能被扣一個不愛高雄的帽子，只能說有色眼鏡戴上去，連香蕉都不是黃色了。白喬茵表示，很多人知道她是台中大甲人，若她剛好在甲仙跑完行程，準備騰出時間和老家親友聚餐，助理問要不要芋頭？她可能也會開玩笑說要去大甲吃芋頭了。能在百忙之中和親友團圓，想起滋養自己長大的城市，這是一種對故鄉的熟悉與感情，而非對所在地的否定。白喬茵感嘆，正面的一句話，卻總是能被曲解得歪七扭八，那就不是這句話本身有問題，而是解釋的人，一再使用有問題的方式進行政治二創。「把柯志恩塑造得像和旗山香蕉有仇，無非就是想貼柯志恩一張不熟悉農業、不認同這片土地的標籤。」針對「吃屏東香蕉」惹議，柯志恩競選辦公室發言人黃騰憲表示，因為中秋節，結束旗山行程後，柯志恩安排到屏東跟家人短暫聚餐，離開前和幕僚輕鬆談話，說出要吃屏東香蕉，沒想到卻遭到外界擴大解讀。黃騰憲指出，柯志恩對高雄農業及農民的支持始終如一，不管是提出農漁業政策、爭取農民權益，以及天災過後，第一時間勘災、爭取救助等，柯志恩都會繼續與高雄農民站在一起。