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每當觀看一部YouTube影片後，回到首頁就會開始被狂推相似內容，你討厭被演算法支配的感覺嗎？YouTube近期公布將推出全新「自訂動態」功能，用戶可直接輸入自己想看的內容類型，建立專屬首頁。在今年的「Made on YouTube」發布會上，YouTube官方推出了一系列新功能，試圖讓觀眾能更輕鬆地探索龐大的長影片、Shorts 短影音以及更多精彩內容。YouTube也在官方部落格提到，他們將推出全新的「自訂動態」（Custom Feeds）功能，打造專屬於使用者個人的首頁。用戶可以針對特定的心情、日常作息或最新的興趣創建專屬標籤頁，並能直接從首頁快速存取。官方舉例，觀眾可以針對各種不同的興趣精細調整並儲存多個動態頁面，無論是「晚上放鬆時間想看長篇紀錄片」，或是「新登場的 DIY 創作者」，都可以成為標籤內容。YouTube 在今年稍早已將「自訂動態」作為實驗性功能進行測試，YouTube官方提到，自訂動態功能近期將開放給美國地區的網頁、行動裝置與電視端使用者。美國科技媒體《WIRED》記者則實測了這項功能，指出系統生成的推薦動態完全符合期待，YouTube 甚至還建議了延伸選項來擴充指令，例如「本月上傳」以及「無旁白或無配音」，此外，位於搜尋欄下方的其他主題標籤，例如「音樂」和「播客」，嘗試這項工具並不會取代標準首頁，使用者隨時可以點選「全部」按鈕返回原來的首頁，且系統支援儲存多個自訂動態。報導提到，這項功能在結合多種偏好需求時最具實用價值。相比傳統的 YouTube 搜尋，它更能動態回應複雜的影片需求，無論是指定特定長度內的多個主題，或是試圖為用戶當下的心情捕捉特定的氛圍感。YouTube 的 2026 年發布會高度聚焦於生成式 AI 功能，包括擴充「Ask YouTube」工具，該工具最早於今年稍早的 Google I/O 大會上亮相，屬於搜尋功能的對話式 AI 升級版，讓使用者能針對影片提出更具體的問題。如今，該工具在使用者搜尋購物與特定產品資訊時，回答能力已顯著提升。YouTube 產品管理副總裁莫克斯利（Emily Moxley）表示，「使用者總是在告訴我們，他們希望能擁有更多控制權，他們希望能更主動控制演算法，有了自訂動態功能，我們提供方式來實現這一點，讓他們能精準地告訴我們他們想看什麼。」