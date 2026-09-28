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▲2026年名古屋亞運棒球項目，韓國隊在金牌戰以3：1險勝日本隊，締造金牌5連霸，也取得「免役」資格。（圖／美聯社／達志影像）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）棒球項目昨（27）日落幕，韓國隊以3：1險勝日本隊，締造金牌5連霸，也拿下攸關選手未來的「免役資格」。王牌投手郭彬賽後感性表示，奪金後有種解開了人生難題的感覺；郭彬上屆亞運雖然因傷高掛免戰牌，仍搭上奪金的「免役列車」，不過他始終覺得欠下一筆「心靈債務」，「心中長久以來的遺憾和心結，好像終於完全解開了。」韓國隊昨日在金牌戰推出王牌郭彬先發對決日本隊，這是他預賽對中華隊繳出6局無安打好投後，再度扛下關鍵戰役的重責大任。面對日本社會人頂尖打者，郭彬前6局展現強大壓制力，僅被敲出1安，直到7局下才被連續敲安失分退場，最終繳出 6.1 局失1分的好投，被敲4安，送出9次三振、2次保送。韓國隊最終靠著8局上金倒永的致勝安打以3：1力克日本隊，不僅締造亞運金牌5連霸，更拿下攸關選手未來職業生涯的「免役資格」。據《Sports World》報導，身為陣中王牌，郭彬賽後給自己的評價是，「我想給自己打100分。」帶領隊友奪金後，郭彬終於卸下了積壓在心底多年的沉重包袱。雖然郭彬在2023年杭州亞運搭上奪金的「免役列車」，但他卻因背部緊繃導致無法出賽，最終無緣站上投手丘，由當年年僅19歲的新生代強投文東珠扛下關鍵金牌戰。因此儘管獲得免役資格，郭彬心底始終覺得欠下了一份沉重的債，而他這次再參戰亞運，就是為了償還這筆「心靈債務」。郭彬坦率吐露心聲，「這是我心中一直以來的感受，我對（文）東珠真的感到非常抱歉。直到我自己今天站在這個位置上，才真正體會到東珠當年年紀那麼小，背負的重擔到底有多巨大。」郭彬坦言，至今依然對文東珠充滿歉意，同時也無比感激，「如今我覺得自己總算好好克服了這個角色，心中長久以來的遺憾和心結，好像終於完全解開了。」郭彬說，替韓國隊奪下金牌，有種解開了人生大難題的感覺，「我是抱著『這可能是我最後一次打國家隊』的覺悟全力以赴，能有這樣的結果真的太好了。」即便韓國隊完成金牌5連霸，但在複賽時遭日本隊完封仍受到許多批評。郭彬也認為韓國棒球還有許多不足之處，「我們這批選手都很年輕，但也正因如此，大家還有很大的成長空間。比起一味的指責，如果大家能齊心為我們加油打氣，我相信韓國棒球一定能變得更好、更進步。」