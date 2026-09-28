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▲前世界球后朱雨玲在雅加達亞運8年後改披中國澳門戰袍重返賽場。（圖／美聯社／達志影像）

▲世界排名第1的王曼昱拿下生涯第二面亞運女子單打金牌。（圖／名古屋亞運提供）

▲孫穎莎輸給王曼昱，無緣衛冕女單金牌。（圖／名古屋亞運提供）

王曼昱贏了，她在名古屋亞運拿下生涯第二面桌球女單金牌，上一次是在雅加達亞運，那一屆她擊敗了大自己5歲的師姐陳夢。這一次則是贏了小自己2歲的師妹孫穎莎。該屆亞運會中國女團派出的5名選手：陳夢、朱雨玲、孫穎莎、陳幸同、王曼昱，裡面除了陳幸同之外，所有球員都有一個共同身分：女單世界第一。8年後，陳夢已經拿著自己的兩面奧運單打金牌含笑退役了，朱雨玲、王曼昱、孫穎莎卻仍在這一屆亞運與自己幾名師姊妹和日本選手命運糾纏。這或許就是他們這一代的宿命吧。朱雨玲是在2017年11月登頂世界第一的，但2018年在雅加達亞運他卻不是中國的單打選手，很弔詭吧？箇中原因就在於，她當時在外戰輸掉了幾場重要比賽，在無錫亞錦賽女單準決賽中，朱雨玲以0：3不敵平野美宇。平野隨後連續擊敗中國三大主力奪冠，這場比賽是朱雨玲早期的一大挫折。2017年4月在無錫亞錦賽女單準決賽中，朱雨玲以0：3不敵平野美宇。平野隨後連續擊敗中國三大主力奪冠，這場比賽是朱雨玲早期的一大挫折。2018年11月瑞典公開賽女單決賽中，朱雨玲以0：4慘敗給伊藤美誠。這場失利成為她職業生涯的重大轉折點，直接影響了她在中國國家隊的核心地位與東京奧運的參賽資格。2019年她面臨技術與心態的低潮， 2月葡萄牙挑戰賽女單16強2：4負於早田希娜；6月日本公開賽女單32強1：4負於長崎美柚；10月瑞典公開賽女單32強2：4再次負於長崎美柚；11月奧地利公開賽女單決賽1：4不敵伊藤美誠。這間接導致了陳夢的上位以及開創了屬於她的時代。而就是這樣一位「失敗的」中國國家隊女將，在8年後改披中國澳門戰袍重返賽場。在名古屋亞運會女團戰中賞給了王曼昱本屆賽會唯一的一敗。後者在那之後兩次擊敗狀態極佳的張本美和，並在決賽戰勝孫穎莎，拿下亞運第二面金牌。31歲的朱雨玲賽後發文告別可能是她最後一屆的亞運會，她說12年前在仁川亞運時自己才19歲，天真的以為以為球檯就是全世界，獎牌顏色就是答案，「12年後在名古屋31歲，我的答案改變了。」「原來獎牌只是我故事的一部分，因為我自己知道，今天為什麼還要站在球檯前。」這一屆她的戰績是6勝2敗，團體賽12強止步，單打8強止步。朱雨玲感嘆自己不再年輕，但她最終發現原來一名最應該克服的是自我暗示的恐懼。賽場外，記者問她最後一個問題：「你今後希望大家如何稱呼​​你這位老將？」「我希望大家認為我是個永遠在想辦法的運動員。」作為一名職業運動員，特別是一名「中國的桌球運動員」，到了某一個層級和年紀，比賽是毫無樂趣的。因為贏球變成了一種義務，朱雨玲被診斷出甲狀腺癌的時候才26歲，那也是她生涯壓力最大的一年。她花了8年的時間才領悟到比賽真正重要的不一定是結果，過程有時候更能決定一名球員的品質。你怎麼輸掉一場球？是光明磊落、絞盡腦汁、用盡一切努力被淘汰；還是因為準備不足、身體狀態不到位、某一顆球膽怯了，最後才懊悔自己本可以贏的方式輸掉？她的打法和朱雨玲也有點像，同樣擅長防守反擊，但卻更加兇狠。但她們兩人也有一個共同的綽號叫「內戰王」。什麼是內戰王？就是打國家隊隊友特別厲害。王曼昱在全運會衛冕，東京奧運周期也很早冒出頭；而朱雨玲則是全錦賽唯一三連冠，東京週期前期的一單。但在中國國內，一名桌球員被叫內戰王很多時候並不是褒獎，因為那其實是在諷刺你外戰不行，還打掉了自己隊友的名額。王曼昱這一次在來到名古屋之前的外戰表現也很不理想，包括輸給了大藤沙月、韓瑩、日本選手張本美和以及佐藤瞳，除了連續征戰帶來的疲憊感和傷病之外，不得不承認其他協會的勢力也已經是迅速追趕上中國。這一次亞運王曼昱過伊藤美誠這一關也並不輕鬆，甚至差點輸球。不過讓人意外的是，最終丟掉金牌的反而不是一直以來走得跌跌撞撞的女團，而是過去幾屆大型運動會非常穩的男團。當馬龍、許昕、樊振東換成了王楚欽、林詩棟和溫瑞博；對手從奧恰洛夫、波爾、弗蘭切斯卡換成了張本智和、松島輝空和戶上隼輔，大家突然驚覺原來中國並非不可戰勝。然而在東京奧運伊藤美誠、水谷隼拿下混雙金牌，打破了中國桌球「不可戰勝神話」的假面後，似乎外界、以及他們自己都開始接受了這種現狀，作為挑戰者之一、而非衛冕者來比賽。也因此這一屆名古屋中國桌球隊的氣氛真的不一樣了，沒有那麼凝重和窒息，王皓和林詩棟在男雙贏球後上演「愛得抱抱」，甚至馬琳都鬆口「未來幾年日本不好贏」，這在過往都是難以想像的。王曼昱在走上頒獎台時，已經拿了銀牌的孫穎莎拍了拍師姐的手，這只是一個小動作，但卻意味著很多。中國過往內戰誰贏都是不慶祝的，這一次看台上的加油團仍在鼓掌與否中猶豫不決，但最終仍決定鼓勵兩位球員。對於孫穎莎來說，這一面金牌當然是重要的，雖然他拿過亞運金牌，但她在亞奧運輸過了3次，這對一名球員生涯評價是致命傷。很弔詭吧？一個兩次拿過世錦賽單打金牌、在女單世界第一的位置上已經穩坐超過四年、且積分曾創下WTT歷史最高的11900分、WTT總勝率高達91%，並且24次闖入決賽，其中19次最終奪冠的球員還會被質疑實力不行。但這就是中國桌球，最好的球員從來沒有輸球的權利。也就是因為我們看到了這一面，所以這一屆亞運會特別讓人感到不一樣，選手們、教練們看待比賽的方式明顯不同了，他們對於金牌同樣重視和渴望，但卻也不在那麼抗拒失利以及跟對手並駕齊驅。或許未來歲月史書會將他們視為「垮掉的一代」，但誰在乎呢？畢竟朱雨玲已經用了8年為我們證明，真正的成功的選手生涯其實就是盡志無悔，就是用自己相信的方式去努力完成它。中國已經輸掉過混雙金牌，這一屆又輸掉了男雙金牌，總有一天他們還會輸掉最重視的男單金牌，但那又如何？這正好是桌球運動在世界上蓬勃發展的證明。中國桌球員和教練們似乎漸漸接受了這一點，他們開始說與對手實力在伯仲之間、贏球是運氣更好一些，於是在比賽場外、場內，似乎有了更多人味。這屆亞運桌球比賽或許不是最精采的，但可能是最讓人喜愛和難忘的。