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今年第25號颱風舒力基在沖繩近海上演大變身，周六白天還是輕度颱風的強度，到周日（27日）白天開始迅速增強，晚間增強至強烈颱風等級，也創下一項罕見紀錄。根據中央氣象署資料顯示，舒力基颱風晚間已成為強烈颱風，中心位置在北緯 25.9 度，東經 129.1 度，中心氣壓 926百帕，近中心最大風速每秒 51 公尺；瞬間最大陣風每秒 63 公尺，颱風眼清晰可見。值得注意的是，舒力基的七級風暴風半徑僅有 120 公里，十級風半徑僅有50公里，由中央氣象署颱風資料庫中可發現，舒力基創下本世紀以來「暴風半徑最小強烈颱風」的紀錄。舒力基威脅沖繩與奄美大島海域，與鋒面形成的共伴雨帶則持續影響日本天氣，據NHK報導，日本氣象廳晚間也將舒力基的強度調整為「強烈」等級。在27日晚間10點，颱風位於那霸市東方150公里的海面上，正以每小時20公里的速度向東北方向移動。沖繩縣風勢已明顯增強，其中南城市於下午5點前測得每秒24.4公尺的最大瞬間風速。颱風後續路徑仍有變數，除了有接近本州外海的可能性之外，颱風夾帶的潮濕空氣也可能流入滯留於日本南岸附近的鋒面，導致前線活動趨於活躍，進而使以東日本為中心的區域出現大雨。