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▲ 「未來世代書展」散場時人潮絡繹不絕，大小朋友帶著閱讀與探索的收穫，為一天的藝文旅程留下熱鬧剪影。（圖／高市府文化局提供）

▲ 「Young Boom!劇場」精彩演出吸引眾多大小朋友欣賞，親子齊聚感受表演藝術的魅力，現場氣氛熱烈。（圖／高市府文化局提供）

▲文化部、臺南市及高雄市代表於閉幕典禮合影，見證兒少嘉年華年度城市由高雄交棒臺南。（圖／高市府文化局提供）

文化部主辦、高雄市政府合辦的「2026年臺灣國際兒童及青少年嘉年華」，經歷5日展期於27日閉幕。文化部表示，文化部首次嘗試結合閱讀、表演藝術、電影舉辦「臺灣國際兒童及青少年嘉年華」，期待提供兒童及青少年多元、跨域的藝文體驗。本次共有來自8國、221個國內外參展單位共襄盛舉，展期間舉辦約287場閱讀推廣活動、召開115場版權交易、70場創作者培訓。在校園團體參觀部分，共有98校、3,095名學生、553位老師參與；其中包含偏鄉共65所、1,881名學生、393位老師。文化部政務次長李靜慧表示，「臺灣國際兒童及青少年嘉年華」未來會巡迴臺灣各個縣市，但不論走到哪，都是為臺灣這一代、下一代及未來世代所獻上的一份心意及禮物，希望邀請大家跟著嘉年華去到臺灣每一個城市。高雄市政府文化局副局長簡美玲表示，這幾天最令人感動的是看見許多家長帶著孩子一起閱讀、看電影、欣賞表演，也有來自全臺各地及偏鄉的孩子走進展場、接觸世界。從精彩的法國主題館，到場場熱烈的「Young Boom!劇場」的室內外演出，都展現高雄承接大型文化活動的能量與條件。閉幕儀式上，李靜慧特別致贈紀念禮物給法國在台協會，感謝法國擔任今年主題國。法國在台協會法語暨出版事務專員柯露斯說，此次法國擔任「未來世代書展」主題國，意外發現觀眾對法國的興趣比原先預期還要熱烈，這份熱情展現高雄市民的好奇心與開放胸襟，也反映大家對各國文化、想像世界及多元創作的興趣。期盼此次法國館不僅是一扇通往法國創作的窗口，也能成為法國與臺灣開啟更多交流與合作的起點。臺南市在閉幕儀式上接下明年主辦城市的棒子，臺南市政府文化局長黃雅玲直呼，「高雄市讓我們看見舉辦嘉年華的天花板」，雖然壓力很大，但是仍然榮幸接下這一棒。黃雅玲說，臺南是一座富含文化底蘊，同時也是個創新的城市，永遠都在思考有什麼更有趣、好玩的事物，能從這片土地長出養分，讓生活過得更開心。明年正逢臺南傳統舉辦「做十六歲」成年禮活動邁入第16屆，期許包含兒少嘉年華在內的一系列活動，讓兒少不只是參與的觀眾，更是訴說自己故事的創作者，並且透過閱讀、電影、表演讓大家認識自己的城市、認識臺灣與全世界。