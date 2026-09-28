我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2012年倫敦奧運銅牌得主曾櫟騁（左）與老公2010年廣州亞運男子68公斤以下級銅牌羅宗瑞（右）之女曾羅克薇完成全小錦4連霸，未來目標挑戰奧運舞台。（圖／大會提供）

▲台北市仁愛跆拳道館兩日摘下對打7金，拿下國小女子組對打團體冠軍。（圖／大會提供）

▲桃園市頭洲國小陳峋佑在國小高年級黑帶男子組29至31公斤級封王，母親在場邊感動落淚。（圖／大會提供）

中華民國115年全國國小學生跆拳道錦標賽今於新北市立板橋體育館落幕，兩天共有1300多名小將登場。其中2012年倫敦奧運銅牌曾櫟騁與2010年廣州亞運銅牌羅宗瑞之女曾羅克薇，完成全小錦4連霸；台北市仁愛跆拳道館則在對打項目摘下7金，拿下國小女子組對打團體冠軍。本屆全國國小學生跆拳道錦標賽重返新北市板橋舉行，賽事採5面場地同時進行，場面熱鬧激烈。曾羅克薇從小三起每年參加全小錦，今年在國小高年級黑帶女子組49至53公斤級出賽，由於同級僅她一人，最後跨量級進行友誼賽，仍以直落二獲勝，維持連4屆全小錦不敗紀錄。曾羅克薇出身跆拳道世家，父親羅宗瑞曾拿下2010年廣州亞運男子68公斤以下級銅牌，母親曾櫟騁則是2012年倫敦奧運銅牌得主。曾羅克薇小六已有167公分，同時也是田徑、跆拳道雙棲選手，上周才在城市盃田徑賽200公尺跑出全國第14名成績。不過曾羅克薇對未來方向已有明確想法，她表示，自己2歲時就想跟著媽媽一起訓練，因此開始接觸跆拳道，「114年第一次比少年盃第五，今年就是冠軍，預計上國中後就不會再比田徑，要專攻跆拳道。」談到父母名將光環，她也說：「自己的經歷比較重要，不一定要跟媽媽一模一樣，但我的目標是跟媽媽一樣進奧運。」曾櫟騁對女兒表現相當肯定，她表示，家長角色就是支持孩子想做的事，「我覺得克薇的理解能力可以快速用身體表達，可能她從小看多了，大概知道要怎麼做，所以我們教她戰術，或遇到不同對手，她可以很快轉換模式。」曾櫟騁也指出，目前小學階段仍以培養興趣為主，但若未來真的要繼續走競技路線，國三後就必須像父母一樣往國際賽發展。國小女子組對打部分，去年獲得亞洲最佳教練頭銜的陳彥霖，率領台北市仁愛跆拳道館表現亮眼，兩日共拿下7面對打金牌，毫無懸念奪下國小女子組對打團體冠軍。其中，高妍妡在國小高年級黑帶女子組31至34公斤級金牌戰直落二勝出，首度在全小錦封后。她透露，自己小四才開始接觸跆拳道，一開始媽媽擔心受傷曾不讓她練，但後來看見她的熱情也轉為支持。高妍妡說，即使賽前手指蜂窩性組織炎，仍沒有停止訓練，目標是明年少年盃拿下冠軍。何知彌則在國小高年級黑帶女子組34至37公斤級金牌戰上演驚險逆轉。她首局以13：5拿下，但第二局一度7：13落後，最後1秒踢中2分，最終以17：16逆轉勝出。何知彌賽後說：「我不想比賽被拖到第三局，這樣會更累，沒有想太多就是拼命出腳。」仁愛道館教練陳彥霖表示，何知彌今年已拿下全國賽第一，身材條件好、拼勁也夠，「即便有時落後，我都不會太緊張，她的心態和心理建設都很好。」他也強調，仁愛道館訓練會依照每位選手個性與身體條件調整，不會用同一套方式套用所有人。男子組方面，國小高年級黑帶男子組29至31公斤級共有26人參賽，是本屆競爭最激烈的組別之一。來自桃園市頭洲國小的陳峋佑一路驚險過關，金牌戰面對桃園市山頂國小何承澤，更是戰到第三局才反敗為勝，讓母親在場邊激動落淚。陳峋佑賽後倒是相當冷靜，他表示，自己3年前第一次參加全小錦時還是色帶組，這次第二度參賽就拿下冠軍。陳峋佑媽媽也透露，孩子過去相當調皮，幾乎每天都會接到導師電話或聯絡簿提醒，後來小二下學期送去廣仁道館學跆拳道後，反而變得穩定許多，「連婆家的人都說他變乖很多。」本屆全小錦依規定向運動部全民運動署社區運動俱樂部計畫申請活動補助，獲得基層跆拳道界好評。主辦單位中華中小學跆拳道聯合總會也預計於11月7日至8日，在台北市龍山國中首度舉辦115年全民運動跆拳道品勢錦標賽。