台灣新生代跳高好手傅兆玄在男子跳高決賽項目中一舉拿下男子跳高金牌，加上克拉術李宛庭、舉重陳玟卉銀牌，中華隊單日收下1金2銀3銅一共6面獎牌，總獎牌數也來到29面，排名連續2天維持在第13名

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克拉術單日1銀1銅 傅兆玄跳高異軍突起奪金

重點戲則是晚上登場的田徑項目，跳高好手傅兆玄挑戰2.25公尺一次成功，最終擊敗印度強敵，為中華隊再添上一面最重要的金牌。

中華隊第3金入袋 排名維持第13

中華隊目前累積3金7銀19銅，總獎牌數來到29面，僅落後給4金16銀17銅、總獎牌37面的印度。

名古屋亞運9/27各國獎牌排行榜：

名次 國家 金牌🥇 銀牌🥈 銅牌🥉 獎牌數 1 中國 119 48 38 205 2 日本 37 62 58 157 3 韓國 21 23 39 83 4 烏茲別克 10 17 10 37 5 哈薩克 9 10 21 40 6 泰國 9 7 10 26 7 巴林 8 2 3 13 8 伊朗 7 14 8 29 9 北韓 6 5 4 15 10 馬來西亞 6 2 8 16 13 台灣 3 7 19 29

2026年名古屋亞運中華隊27日晚間傳來捷報，，緊追第12名、5面金牌在手的印度，最快明天28日就有望追平或超前。中華隊27日多兵出戰，但僅有棒球、舉重陳玟卉勝算較高，其他並非是事前規劃內的奪牌指標項目，結果中華隊反而繳出突破表現，午後克拉術李宛庭、王品淳雙雙闖入4強，最終為中華隊收穫1銀1銅。接續上場的女子69公斤級決賽陳玟卉，最終也不負重望，靠抓舉106公斤、挺舉126公斤、總和132公斤穩穩保住銀牌，晚間棒球也順利擊敗中國，達成總教練湯登凱口中的最低標。28日賽程雖未開打，但中華隊已經確定有牌進帳，包含羽球最強混雙葉宏蔚、詹又蓁早上進行4強戰，下午桌球一哥林昀儒同樣在男單4強面對林詩棟，確定為中華隊至少再添增2面銅牌。另外女子25公尺手槍團體賽暫排第4，也有機會搶牌，至於晚間登場的男子跳遠林昱堂、男子1500公尺簡子傑以及楊俊瀚率領的男子100x4接力賽，同樣都有機會爭牌。其餘國家方面，中國單日再收下12金，總獎牌已經來到205面，牌名第2的日本則有37金，總獎牌157面，是目前獎牌榜唯二獎牌數破100面的國家。